Una trama policial guanya el segon premi de novel·la fallera de Cullera

‘Monumental’, l’obra del tàndem d’escriptors format per Joan Canela i Jordi Colonques, s’imposa en un certamen que duplica el nombre de participants

La novel·la ‘Monumental’, dels autors Jordi Colonques i Joan Canela, ha resultat guanyadora de la segona edició del premi literari “Novel·la i falles” convocat per l’Ajuntament de Cullera. Esta és també la segona de les col·laboracions que realitzen tots dos escriptors, els qui ja van publicar conjuntament ‘Napalm’.

El treball ha sigut definit pel jurat com a divertit, faller i policial. Una història basada en la investigació que es realitza en la mateixa localitat de la Ribera Baixa després de la desaparició d’un grup de persones a les quals podrien haver assassinat membres d’una màfia russa.

Entre els desapareguts es troba un regidor en actiu en el consistori cullerenc. Es dona la circumstància que ell mateix fou l’únic que va votar en el seu moment en contra del PAI del Manhattan.

L’obra, curta i amb un llenguatge amé, acaba amb un final que sorprendrà els lectors pel seu inesperat desenllaç.

Però a més de tindre premiats, hi ha més bones notícies per al jove guardó literari. Esta convocatòria del premi que vincula la trama d’una novel·la amb el món faller, ha vist com el nombre de participants s’ha duplicat respecte a la primera edició.

Per a la regidora de Cultura, Sílvia Roca, «estes dades confirmen que l’aposta que vam realitzar l’any passat va ser la més encertada. Malgrat la pandèmia, des de l’Ajuntament decidim continuar apostant per la cultura i pensem que tindre un certamen literari que vinculara les Falles amb la literatura era una opció vàlida per l’arrelament que té el món faller a la nostra localitat».

Entre els al·licients del concurs literari, i a més de la dotació econòmica de 3.000 euros per al guanyador, tenia la publicació de la novel·la per part de l’Editorial Bromera.

Jurat

El jurat ha estat presidit per la mateixa edil responsable de la política cultural cullerenca i conformat per tres persones de reconegut prestigi del món literari, editorial i faller com ho són Manel Joan Arinyó, Francesca Criado i Mª Teresa Broseta.

Cal assenyalar que esta iniciativa cultural posada en marxa pel consistori a l’agost del 2020 pretén posar de manifest la importància i l’arrel que tenen les falles a Cullera a través de la novel·la en valencià. Amb este certamen literari es premia la millor obra ambientada en una de les tradicions socioculturals més representatives dels valencians i valencianes com ho és el món faller.

Més sobre Canyella i Colonques

Joan Canela Barrull, natural de Barcelona, ha treballat com a corresponsal en països com Bolívia i Sud-àfrica i també va ser coordinador de la secció internacional de la Directa. Ha col·laborat en El Periódico, El Mundo, Público, Ara, El Temps, Il Manifest, ONGC i València Express, així com en mitjans digitals com Sostenible.cat i Ecoavant. Entre 2010 i 2017 va ser redactor i editor de l’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat. Entre 2017 i 2018 va treballar en la redacció valenciana de Jornada.

Jordi Colonques Bellmunt natural de Vila-real, és doctor en Biologia, escriptor, il·lustrador i músic. Ha guanyat diversos premis literaris i ha publicat novel·les per a un públic infantil i juvenil i també per adults.