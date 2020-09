Una unitat mòbil es desplaça a Picassent per realitzar les inspeccions tècniques als vehicles agrícoles

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant el matí d’ahir dilluns, una unitat mòbil va estar a les instal·lacions de la Cooperativa Agrícola San Isidro Labrador per realitzar les inspeccions periòdiques als vehicles i maquinària agrícola dels llauradors del municipi. La iniciativa va ser molt ben acollida per totes les persones que es desplaçaren fins el lloc ja que evita tindre que eixir a les carreteres nacionals per arribar a les estacions ITV més pròximes.