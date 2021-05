Una valoració tècnica a València dels documents de Blasco Ibáñez en dirimirà la possible adquisició

Connect on Linked in

La regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello, ha donat a conèixer que l’Ajuntament de València està elaborant una valoració tècnica dels documents pertanyents a la família Lorenzo Noguera sobre Blasco Ibáñez, dels quals s’ha conegut que existeix un interés en posar-los a la venda. Així mateix ha avançat que, en tindre els resultats, l’Ajuntament convocarà a una reunió als propietaris del material per donar-los a conèixer si és viable la seua adquisició.

Si bé l’Ajuntament de València no ha rebut mai cap petició formal per part de la família Lorenzo Noguera per donar a conèixer este material, “ni per escrit ni per cap altre mitjà” segons ha puntualitzat Tello, en tindre coneixement d’una subhasta que es farà pròximament a Madrid, el consitori ha engegat els mecanismes per conèixer exactament el material i poder tasar-lo de manera professional.

“Este tipus d’operacions, com en general tot el que es gestiona amb diners públics, de tots els valencians i valencianes, s’ha d’estudiar amb detall, evitar les presses i aplicar la responsabilitat pública. Per això plantegem una valoració tècnica del material i després realitzar una reunió entre l’Ajuntament i els interessats en vendre, ja que l’Ajuntament sempre ha tingut interés en tot allò pertanyent a la figura de Blasco Ibáñez i que ajude a contextualitzar millor la seua figura i a posar en valor el seu llegat”, ha indicat la regiora Glòria Tello.

“Tant és així que l’Ajuntament de València està bolcant-se amb distintes intervencions per posar en el lloc que es mereix de la història un dels valencians més internacionals que tenim com és Vicente Blasco Ibáñez. Hem reformat íntegrament la casa museu de l’escriptor, amb una completa renovació del discurs expositiu, en unes intervencions que han suposat 70.000 euros d’inversió, hem aconseguit culminar el trasllat del sarcòfag de Blasco Ibáñez fins el vestíbul d’entrada del Cementeri General, hem creat i convocat per primera volta la beca Blasco Ibáñez, tenim un conveni amb la Fundació, a través del qual el consistori realitza una subvenció directa a la Fundació de 12.000 euros anuals, així com 30.000 euros anuals compromesos en inversions de l’Ajuntament en la casa museu i 20.000 euros anuals de l’Ajuntament en realitzacions d’activitats culturals a la casa museu”, ha dit la regidora Tello.

A més, l’Ajuntament està treballant en l’elaboració d’un programa d’activitats en memòria de la setmana d’homenatges (del 15 al 22 de maig de 1921) que la ciutat de València va dedicar a l’escriptor Vicente Blasco Ibàñez, després de la seua consagració internacional. “Estem fent una aposta ferma des de fa cinc anys per a recuperar una de les figures més rellevants que tenim els valencians”, ha afirmat la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, qui ha avançat que “es realitzaran activitats que celebren les seues fites i iniciatives al voltant del món, per a donar-les a conéixer al públic general”.