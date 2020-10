Una veïna de Catadau inicia la campanya ‘Areola Amiga’ per a ajudar a les dones que han patit una mastectomia després d’un càncer de mama

Connect on Linked in

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Càncer de Mama, que se celebra hui dia 19 d’octubre, la veïna de Catadau Vanessa Juanes Forés ha volgut donar a conéixer la campanya solidària que ha fundat i que porta per nom ‘Areola Amiga’.19/10/2020

A través d’aquesta campanya, sense ànim de lucre, es vol donar a conéixer la micropigmentació quirúrgica per a reconstruir la ‘areola’ i el mugró en dones que han patit una mastectomia després d’un càncer de mama. Una campanya, a través de la qual es realitzarà de manera gratuïta i a nivell de tota la Comunitat Valenciana el tractament de reconstrucció de ‘areola’ i mugró amb micropigmentació oncològica a les dones mastectomiçades.

D’aquesta manera, les dones que estiguen interessades a realitzar-se aquest tractament gratuït poden posar-se en contacte amb la fundadora de la campanya ‘Areola Amiga’ a través del telèfon 605 47 07 21.

“La micropigmentació oncològica, completa la reconstrucció del pit després d’una mastectomia. Hi ha experiències brutals i amb aquesta mena de tractament els canvia la vida, va comentar Vanessa Juanes, especialista en infermeria mèdic-quirúrgica i en micropigmentació oncològica”.

Dissabte passat dia 17 va tindre lloc un esdeveniment a la Sala Rex Natura d’Alzira per a donar a conéixer aquesta campanya, que va comptar amb la participació de 9 dones afectades per aquesta malaltia. L’Ajuntament de Catadau va participar en aquest esdeveniment, prestant material audiovisual per a la projecció de vídeos i imatges d’aquestes dones des que van tindre la malaltia fins a l’actualitat. A més, les participants van desfilar com a models en les tres passarel·les que van tindre lloc amb roba cedida per diverses botigues