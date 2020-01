Una vesprada ‘recordant el passat’ del col·legi Sant Tomàs d’Aquino a la Casa de la Cultura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Casa de la Cultura va acollir ahir a la vesprada una reunió d’antics alumnes i professors del col·legi Sant Tomàs d’Aquino que, sota el títol ‘Records del passat’, tenia com a objectiu compartir anècdotes i moments especials entre els presents per a posar en valor la història i trajectòria del centre. Aquesta reunió, que va aconseguir emocionar als assistents, forma part del programa d’activitats que ha dissenyat el centre per a celebrar el seu 75 aniversari.

Dins d’aquesta programació, en el dia d’ahir també es va celebrar una eucaristia en la Sagrada Família, així com una jornada esportiva en el camp Sant Gregori per als més xicotets i una vesprada de jocs de taula tradicionals per al públic adult. El programa continua amb tallers, un mercat ambulant solidari i tertúlies literàries, entre altres, i finalitza el divendres amb el Dia de la Pau, incloent una festa de l’AMPA i una Missa Solemne d’Acció de Gràcies en la parròquia de la Sagrada Família.