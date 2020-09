Una vintena de voluntaris de Sueca recullen 40 quilos de residus en el riu Xúquer

Print This Post

Una vintena de voluntaris i voluntàries de Sueca han retirat 40 quilos de residus del Xúquer, en la campanya de neteja de rius coordinada per la Fundació Limne i l’Ajuntament. L’activitat s’emmarca dins de “Mans al Riu!”, una campanya anual de neteja de rius i barrancs que organitza Limne des de fa onze anys gràcies a la col·laboració de Global Omnium i del Consorci de la Ribera. La campanya té com a finalitat fer partícip a la ciutadania del problema que suposen els residus en els nostres entorns naturals, així com de la necessitat de reduir el consum i fer un reciclatge efectiu. “Mans al Riu!” ha congregat enguany a més de 400 voluntaris i veïns de 24 localitats diferents, retirant més de cinc tones de residus dels nostres rius.



Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sueca animen als ciutadans i ciutadanes “a informar-se dels serveis de recollida municipal, i a participar activament en la conservació dels espais naturals i urbans, com a camí cap a la sostenibilitat amb accions senzilles com esta”, ha explicat Carmen Pérez, regidora de Medi Ambient, i una de les voluntàries que va participar en la neteja del riu.



L’activitat, si bé ha tingut un marcat caràcter lúdic i didàctic, pretén millorar els espais fluvials en què s’actua, posant l’accent en els mitjans que existeixen per a gestionar els residus. Des de Limne, consideren il·lògic que es continuen abandonant residus en els rius existint serveis de recollida, fins i tot porta a porta, i una xarxa d’ecoparcs.