Una vintena d’empreses valencianes de planta ornamental i floricultura participen en la fira més important d´Europa per ampliar els seus mercats

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, i el director general d’Agricultura donen suport a les empreses desplaçades a la ciutat alemanya d’Essen

El sector valencià lidera les exportacions espanyoles amb una xifra de negoci que superà els 86 milions d´euros durant el passat exercici

Al voltant d’una vintena d’empreses de la Comunitat Valenciana dedicades a la producció de planta ornamental i la floricultura participen desade aquest dimarts en la fira internacional de la ciutat alemanya d’Essen, la més important d’aquest sector juntament amb el certamen valencià d’Iberflora.

Durant els quatre dies en què es celebra aquesta trobada internacional que reuneix 1.550 expositors procedents de 46 països i a la que assisteixen més de 53.000 visitants professionals de 115 països, les empreses valencianes presents en IPM-Essen 2020 tindran l’oportunitat tant d’estrényer els seus contactes comercials com d’ampliar els seus mercats amb noves possibilitats de negoci.

Acompanyant les firmes valencianes de l’esmentat sector s’han desplaçat fins a Essen el secretari autonòmic d’Agricultura, Francisco Rodríguez Mulero, i el director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes, per donar suport al col·lectiu.

“És evident -ha apuntat Rodríguez Mulero- que l’aposta per la internacionalització és fonamental en el marc d’una economia globalitzada i, per això mateix, des de la Generalitat estem donant el màxim suport a la presència de les nostres empreses en fòrums tan importants com aquest.

“És ací on es poden conéixer les últimes tendències i les novetats més avantguardistes en matèria de floricultura i innovació tecnològica, elements tots ells que són bàsics per a continuar creixent i reafirmar així la posició de lideratge que ostenta el sector valencià”, ha afegit.

Efectivament, i d’acord amb les últimes dades oficials, les empreses valencianes dedicades a la referida activitat encapçalen la xifres de l’exportació espanyola de planta viva. En concret, entre els mesos de gener i octubre de l’any passat, els enviaments als mercats exteriors de les firmes de la Comunitat Valenciana van registrar un valor de 86,4 milions d’euros i França, Països Baixos i Alemanya van ser els seus principals destins.

Després de la Comunitat Valenciana, i dins del rànquing exportador d’aquest sector, se situen Andalusia, amb un volum econòmic de 84,6 milions, Catalunya, amb 47,9 milions, i Castella i Lleó amb 29 milions d’euros.