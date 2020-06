Una xarrada telemàtica commemorarà el Dia Internacional de les Persones Refugiades, a Alzira

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Taula per la Convivència d’Alzira ha organitzat la xarrada telemàtica “La realitat de les persones refugiades” a càrrec de María Escalona Ponce, de Balloona Matata, per a commemorar el Dia Internacional de les Persones Refugiades. Enguany, les circumstàncies especials d’emergència sanitària pel COVID-19 han fet que l’acte de carrer, programat inicialment, s’haja convertit en aquesta conferència que es retransmetrà en directe pel canal de YouTube Taula per la convivència Alzira el proper dijous 18 de juny, a les 19.30 hores.

L’any 2001 les Nacions Unides van declarar el 20 de juny com Dia Mundial de les Persones Refugiades, amb l’objectiu de fer visible situació dramàtica que viuen al món milions de persones que es troben fora del seu país d’origen per temor a la persecució, al conflicte o a la violència generalitzada i, en conseqüència, requereixen de protecció internacional.

L’associació Balloona Matata treballa des de fa anys per ajudar directament les persones refugiades als campaments de Grècia. La presidenta María Escalona Ponce explicarà els projectes actuals de Balloona Matata, com ara la instal·lació de tancs d’aigua en la frontera de Síria amb Turquia per a millorar la situació inhumana que pateixen.

Taula per la Convivència d’Alzira segueix sumant esforços amb accions de promoció de la justícia social. Està formada per les entitats socials següents: Fundació Cepaim, El Norte Perdido, Pangea- Mancomunitat de la Ribera Alta, AJUDA (Associació de Dones Juristes d’Alzira), Grup de Debat per la Igualtat d’Alzira, Creu Roja, Ribera en Bici, Centre Cultural Islàmic d’Alzira, Encuéntrate i el Grup la Ribera d’Amnistia Internacional.