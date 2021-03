Una xiqueta d’Alboraia finalista de la 18a edició del Concurs Infantil de Aqualia dedicada als ODS i l’Agenda 2030

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El seu treball ha sigut triat entre els de més de 6.600 estudiants de 3r i 4t de Primària que han participat en l’edició de 2020

Maya Llopis Cailleaux, del CEIP Ausias March d’Alboraia, ha resultat finalista de la 18a Edició del Concurs Digital Infantil que, any rere any, organitza Aqualia per a conscienciar i educar als més xicotets sobre la importància de l’aigua i el treball que hi ha darrere d’obrir l’aixeta i disposar d’aigua de qualitat.

L’alcalde, Miguel Chavarría, i el regidor d’Educació, Ismael Rubio, acompanyades pel responsable d’Aqualia a Alboraia, Rafael García, li han entregat el seu premi: un Smartwatch.

La jove alumna ha demostrat molta creativitat, a més de conéixer molt bé el cicle integral de l’aigua i com usar-la de manera sostenible per a contribuir a aconseguir els ODS de Nacions Unides. En la web www.aqualiayods6.com, els participants havien d’anar contestant preguntes sobre la gestió del cicle integral de l’aigua. Les seues respostes els proporcionaven noves peces per a inserir, fins a completar el disseny del seu cartell.

Més de 3.800 hores de formació digital

La 18a Edició del Concurs Digital Infantil convocat per Aqualia ha resultat un èxit malgrat desenvolupar-se en el pic de la pandèmia i durant el confinament de famílies i xiquets. En total www.aqualiayods6.com ha rebut 6.600 treballs d’alumnes de 3r i 4t de Primària de tots els municipis en els quals l’empresa presta el seu servei. El certamen s’ha consolidat com una eina educativa clau per a inculcar entre els xiquets el valor de gestionar adequadament el cicle de l’aigua, proporcionant 3.848 hores de formació i entreteniment.

Precisament la situació sanitària ha fet arribar més que mai el Concurs a les llars, acostant els continguts -100% digitals- i el coneixement sobre els ODS i l’agenda 2020 de Nacions Unides no sols als xiquets, sinó també als seus familiars i a la societat en general.

En marxa l’edició d’enguany

El responsable d’Aqualia, ha explicat que ja està en marxa l’edició del Concurs d’enguany, “que no sols se centra en donar a conéixer els ODS de Nacions Unides i la seua agenda 2030, sinó que també busca conscienciar sobre el consum conscient, com les nostres decisions i hàbits quotidians influeixen en l’evolució dels problemes mediambientals i tenen repercussions per a tothom”.

Enguany, i des del mateix site www.aqualiayods6.com, els dos personatges protagonistes -Aqual i ODS 6-, demanaran col·laboració dels més xicotets perquè junts puguen frenar la crisi mundial de l’aigua que fa que el Planeta es vaja assecant a poc a poc. D’ací el lema del concurs 2021 “Aqual i ODS 6: rumb en el planeta 2030”.

Com sempre, poden participar tots els alumnes de 3r i 4t de Primària de les escoles dels municipis on Aqualia presta servei.