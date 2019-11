Una zona verda ocuparà el lloc de la gasolinera que es troba a l’avinguda Luis Suñer!

Connect on Linked in

Gràcies a l’aprovació d’un nou projecte, els veïns i les veïnes ja no tindran molèsties.

La gasolinera de l’Avinguda Luis Suñer ja no serà un problema. Durant 18 anys ha estat l’associació de veïns alzirenya lluitant per tal que aquesta gasolinera desapareguera, doncs per fi s’ha fet possible gràcies al projecte que s’ha aprovat en l’últim ple de l’ajuntament d’Alzira. Una nova zona verda i de jocs ocuparà el seu lloc.

El projecte s’iniciarà el més prompte possible per tal que desapareguen les molèsties dels veïns i veïnes.

Una iniciativa que acabarà amb les queixes dels alzirenys i alzirenyes.