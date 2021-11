Unes reixes en la confluència dels carrers Simat i Alquenènciad’Alzira evitaran l’acumulació d’aigües en episodis de pluges moderades

Print This Post

Des de la Regidoria de Serveis Urbans es continua donant solucions a les zones més sensibles i vulnerables de la ciutat cada vegada que patim episodis de pluges.

Segons es va determinar en el Pla Director de Sanejament d’Alzira, dut a termini per Aigües de València com a empresa concessionària del servei a la nostra ciutat, una de les zones on feia falta actuar era al carrer Simat amb la confluència amb el carrer Alquenència.

En este punt concret s’acumulen les aigües superficials al confluir les corrents que apleguen de la redona de la palmera i les del parc de l’Alquenència. Per tal de donar solució a esta problemàtica s’està procedint a la col·locació de tres reixes als laterals del pas de vianants, d’esta manera s’aconseguirà una major evacuació de les escorrenties d’aigua.

«La ubicació d’estes reixes als laterals s’ha fet per evitar el soroll que estes poden ocasionar al pas de l’elevat trànsit de la zona. Amb esta actuació es persegueix evitar l’acumulació d’aigua en episodis de pluges moderades, ja que el veïnat d’esta zona es veu abocat a patir inundacions cada vegada que plou de manera persistent», segon el regidor encarregat de l’àrea de Serveis Urbans, Fernado Pascual.

Els treballs de col·locació de les reixes d’evacuació de les aigües s’iniciaren dilluns i està previst que estiguen finalitzats abans que acabe la setmana.