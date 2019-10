Unicef reconeix les polítiques d’infància de Mislata en els seus premis internacionals

Connect on Linked in

El projecte de Mislata ‘Sóc Ciutat’ és finalista en la categoria de ‘Entorns adequats, assegurances i nets per als xiquets i xiquetes’, al costat d’una ciutat alemanya i una altra vietnamita

Carlos F. Bielsa: “Amb aquesta nominació s’ha reconegut el treball que portem fent en polítiques per a les persones i, especialment, per a donar eines a les generacions de xiquets i xiquetes que dissenyaran la nostra ciutat del futur”

Per primera vegada, UNICEF Comité Internacional celebra l’I Congrés Internacional de Ciutats Amigues de la Infància, que tindrà lloc a la ciutat alemanya de Colònia del 15 al 18 d’octubre. En aquest congrés, s’atorgaran els premis internacionals ‘CFCI Inspired Awards’ a diferents projectes que es realitzen en municipis o ciutats de tot el món en concepte de bones pràctiques. L’objectiu d’aquest certamen és premiar projectes innovadors i inspiradors que fomenten els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents a nivell local, milloren la seua vida diària a les ciutats on viuen i puguen demostrar resultats d’aquests assoliments aconseguits.

El projecte presentat per Mislata, ‘I am City (Sóc Ciutat)’, ha sigut seleccionat per UNICEF Internacional com un dels tres finalistes en una de les sis categories del certamen, la de ‘Entorns adequats, assegurances i nets’. Després d’una primera fase de valoració de tots els projectes presentats, 226 en total representant a 36 països de tot el món, un jurat d’experts havia de seleccionar tres projectes de cada categoria, passant així a la fase final únicament 18 projectes, entre els quals es troba el de Mislata, que competirà en la seua categoria amb la ciutat vietnamita d’Ho Chi Minh i l’alemanya Regensburg.

El jurat ha posat en valor les diferents polítiques i programes dirigits als més xicotets implantats a la ciutat, com són els camins segurs per a anar al col·legi, la iniciativa de “Comerç amic”, l’adaptació dels espais públics a les necessitats dels xiquets i xiquetes o el programa “Juga i respecta”.

El projecte guanyador serà el que sume una major puntuació, obtinguda a través de la ponderació entre la puntuació d’un jurat i de la votació on-line del públic, oberta fins al pròxim 15 d’octubre. Els guanyadors es donaran a conéixer el dia 17 en Colònia.

Mislata, que va aconseguir la distinció de Ciutat Amiga de la Infància per UNICEF l’any 2014, ha sigut també aquest passat cap de setmana, seu de la trobada de tècnics i de xiquets i xiquetes dels Consells d’Infància de diferents Ciutats Amigues de la Infància de tota Espanya, amb l’objectiu de preparar el pròxim congrés nacional en el qual es tractaran temes d’educació, drets, canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.