Unitats de les Forces Armades es despleguen a Albal per a donar a conéixer les seues missions entre la població

Baix la direcció del Regiment d’Operacions d’Informació nº1, diverses unitats de les Forces Armades, realitzen un desplegament en diversos municipis de València, entre ells Albal, “per a realitzar exercicis d’interacció personal simulats, en un entorn civil, amb motiu de tindre la instrucció necessària per a les seues missions, tant nacionals com internacionals”, així ho han traslladat hui alcalde Ramón Marí, amb qui han mantingut una trobada a l’Ajuntament.

Les Forces Armades es troben en la localitat de l’Horta Sud des d’aquest passat dilluns i ho faran fins demà divendres i després de quatre dies per Albal han agraït l’amabilitat de la ciutadania a la qual donen a conéixer les seues accions. “Els anys d’experiència en operacions internacionals del nostre exèrcit, han demostrat que les accions de les nostres tropes, repercuteixen de forma molt important en l’opinió favorable, que es puga formar la població civil de la zona, sobre la nostra missió”, han assegurat.

El Regiment d’Operacions d’Informació nº1, està situat en l’aquarterament Sant Joan de Ribera de València, és la unitat de referència per a la realització d’activitats militars d’informació en l’Àrea d’Operacions. Enguany organitza un dels seus exercicis principals, el TridenteGris 21 que reuneix unitats de totes les Forces Armades.El sergent 1°, Romualdo Chica i Gema Sánchez, de la Unitat de Melilla i el soldat Carlos Pascual, al costat de l’alcalde Ramón Marí.