Universitat de València, Delegació del Govern i SEPIE col·laboren en l’impuls del nou programa Erasmus+ (2021-2027)

Connect on Linked in

La Universitat de València, a través de la seua Fundació General, el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) i la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana han presentat aquest dimecres, en una jornada online, les oportunitats del nou programa Erasmus+ (2021-2027), que beneficiaran a més de 10 milions de persones en matèria de mobilitat internacional, cooperació transnacional entre els territoris europeus i polítiques educatives innovadores.

Adreçada a ajuntaments, mancomunitats i entitats educatives de la Comunitat, la jornada ha estat el marc en què totes tres institucions han mostrat la seua voluntat de treballar conjuntament en la difusió de les noves oportunitats que presenta el programa europeu, la dotació pressupostària del qual duplica la quantitat destinada al programa anterior (2014-2020) amb una partida de més de 28.000 milions per a tot el període.

“Els fons europeus impliquen una metodologia de preparació i implementació molt concreta, per a treballar amb garanties d’èxit i aprofitar les diferents oportunitats en els municipis i ciutats”, ha dit la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, qui ha encetat la seua intervenció recordant que és “l’esperit d’aquesta Delegació del Govern facilitar el camí i ajudar a les administracions de la Comunitat, així com al seu teixit empresarial per a disposar de totes les eines necessàries per a accedir a tots els Fons Europeus”, amb l’objectiu de fer “política europea”.

“Aneu a trobar en aquesta Delegació del Govern un aliat perquè tot el teixit empresarial i institucional de la nostra Comunitat compte amb tota la informació sobre els Fons Europeus i totes les ajudes que arriben des d’Europa. Participar d’aquestes oportunitats és el repte més important que tenim com a país en els pròxims anys i no podem fallar”, ha conclòs.

Erasmus+, fonamental per al sistema universitari

Per la seua banda, el gerent de la Fundació General de la Universitat de València, Cristóbal Suria, ha destacat la importància que té el programa Erasmus+ tant per a la UV com per a la Fundació per tal de donar solució a un bon nombre de propostes de caire educatiu, cultural, formatiu, d’igualtat i ocupació, entre d’altres.

En aquest sentit, s’ha referit a diferents projectes europeus posats en marxa per la UV, fent especial referència al desenvolupat per la Fundació General de la UV, el programa ‘Escena Erasmus Network’, “realitzat amb gran èxit i que va finalitzar el 2018, i sobre el que es preveu donar continuïtat amb el creixement de la xarxa d’aquesta iniciativa creada i que és un referent en l’àmbit universitari, en l’ús del teatre com a eina per al desenvolupament d’experiències i competències de l’estudiantat erasmus i es converteix en vincle entre les universitats de diversos països que participen en la xarxa”.

Respecte al Centre de Documentació Europea (CDE) de la UV, gestionat per la Fundació General i integrat en la xarxa de Centres de Documentació Europea existents en els 29 països membres, Cristóbal Suria ha subratllat “el paper desenvolupat pel nostre Centre com a punt de referència per a resoldre les necessitats informatives de la ciutadania i dels professionals sobre la Unió Europea, convertint-se en un dels principals referents en el món de la informació sobre el procés d’integració europea en aquesta xarxa”.

Igualment, ha expressat el compromís de la Fundació General UV amb la difusió i el desenvolupament d’iniciatives i la generació d’eines, que donen suport informatiu a la creació de projectes que aporten valor a tots els col·lectius socials, educatius, culturals i, sobretot, universitaris, especialment a través del marc del programa Erasmus+ per a 2021-2027.

El 70% del programa, per a mobilitat

Finalment, el director del SEPIE, Alfonso Gentil, qui ha obert la jornada amb la conferència inaugural sobre el marc general del nou programa Erasmus+, ha posat l’accent en la necessitat de mostrar les oportunitats europees per a la mobilitat (a la qual es destinarà el 70% del programa) i la cooperació transterritorial (amb el 30%), “especialment, a la Comunitat Valenciana, una de les comunitats espanyoles més actives en programes educatius europeus”.

I és que Espanya és una de les destinacions més sol·licitades per l’estudiantat estranger per a realitzar una beca Erasmus, situant-se la Universitat de València entre les tres primeres universitats europees més demandades pel col·lectiu universitari.

Accions Jean Monnet, nous marcs de polítiques educatives, etcètera, completen les destinacions del programa Erasmus+ 2021-2027.