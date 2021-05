Universitats llança un vídeo explicatiu de les PAU per a informar de les mesures de seguretat

Print This Post

Les universitats públiques valencianes tornen enguany a ser seu de les proves, amb 55 tribunals

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat ha elaborat un vídeo explicatiu que informa l’alumnat dels aspectes més importants que hauran de tindre en compte quan acudisquen a realitzar els exàmens.

L’objectiu és recordar que les proves es realitzen de nou en les universitats, així com informar de totes les mesures de seguretat que han de complir-se: evitar aglomeracions, mantindre distàncies de seguretat i els horaris d’arribada, entre altres aspectes, a més de tranquil·litzar a l’alumnat de cara a la prova.

A més, com tots els anys, la Comissió Gestora de les PAU ha disposat en la pàgina web de la conselleria (https://innova.gva.es/es/web/universidad/informacion-pau) exemples d’exàmens, un document sobre dubtes freqüents que planteja l’estudiantat, a més de l’optativitat en els exàmens de cadascuna de les assignatures. També estan a la disposició de l’alumnat els horaris i llocs dels exàmens.

Una de les novetats d’enguany és la creació de la Subcomissió de Suport Educatiu.

Aquesta subcomissió tindrà entre les seues funcions les relacionades amb els processos de peticions d’adaptacions vinculades a les necessitats educatives especials per als exàmens d elles proves d’accés a la Universitat i també de les resolucions.

Estarà formada pel coordinador general de les PAU, un representant de cadascuna de les universitats públiques pertanyent a la Subcomissió Acadèmica, així com un altre representant designat per les universitats públiques valencianes, com a responsable de les mesures de suport educatiu.

També integraran aquest grup dos representants de la Direcció General d’Inclusió Educativa, un funcionari de la Direcció General d’Universitats i un inspector d’Educació, designat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Les proves es realitzen els dies 8, 9 i 10 de juny en les universitats públiques valencianes, en la convocatòria ordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU), en les quals hi haurà un total de 55 tribunals.

Així, en la Universitat d’Alacant, hi haurà 11 tribunals, en la Universitat Jaume I hi ha establits sis tribunals, 11 en la Universitat Miguel Hernández, 12 a la Universitat Politècnica de València i 12 a la Universitat de València.

Les seus on se celebraran els exàmens enguany són, a la província d’Alacant, el campus de Sant Vicent del Raspeig de la Universitat d’Alacant i al campus de la UPV d’Alcoi; mentre que la UMH té proves a Dénia, Benissa, Altea, La Nucia, Sant Joan d’Alacant, Elx, Torrevieja i Orihuela, aquesta última en dues seus, que són Les Salesas i a l’Escola Politècnica Superior.

A la província de València, la Universitat de València acull en diferents tribunals les proves: el campus de Burjassot; l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria; antiga Escola de Magisteri; a l’Aulari Sud del campus de Tarongers; i, finalment, campus d’Ontinyent.

Per part seua, la Univeristat Politècnica de València (UPV) examinarà a estudiants en diferents punts: al campus de Vera de la UPV, en el Pavelló Esportiu de Xàtiva, i en la Cotoneta d’Alzira. En aquestes dues localitats hi ha hagut canvi d’ubicació enguany per a poder garantir la separació de 1,5 metres en l’examen.

Finalment, la Universitat Jaume I de Castelló centralitza al seu campus totes les proves.