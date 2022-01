Uns 800 escolars gaudiran dels sons de metall al Gran Teatre d’Alzira amb les audicions didàctiques del grup Spanish Brass

Connect on Linked in

Deu centres de primària i secundària d’Alzira, Algemesí, Guadassuar i Oliva assistiran a les 4 sessions del 18 i 19 de gener

La Regidoria de Cultura patrocina les visites dels col·legis i instituts alzirenys per a «facilitar l’accés a la música»

Més de huit-cents estudiants d’Alzira i rodalia participaran la setmana vinent en les audicions escolars que la formació Spanish Brass, ben coneguda a la capital de la Ribera Alta, realitza cada any al Gran Teatre. En total, han confirmat l’assistència 10 centres de primària i de secundària, 7 d’Alzira i altres tres procedents d’Algemesí, Guadassuar i Oliva. Els més de 800 alumnes es distribuiran en quatre sessions els dies 18 i 19 de gener per a poder mantindre distància de seguretat entre ells i, en esta ocasió, s’evitarà la interacció entre els músics i els assistents per a reduir el risc de contagis, expliquen des de Spanish Brass.

L’espectacle que interpretaran porta per nom Brass Brass Brass i s’emmarca dins de la programació de la capitalitat cultural valenciana (CCV) d’Alzira durant 2022. «Al ritme de l’obertura d’Així va parlar Zaratustra, Spanish Brass s’endinsa en el seu nou espectacle familiar, amb el qual vol donar a conéixer al públic més jove la sonoritat dels metalls», explica el programa de l’acte. La formació, que va rebre el Premi Nacional de Música en la Modalitat d’Interpretació el passat 2020 que concedix el Ministeri de Cultura i que ha vist reconeguda la seua trajectòria de més de 30 anys amb nombrosos premis i distincions, torna a la ciutat d’Alzira amb un nou projecte didàctic per al qual ha comptat amb l’ajuda en l’escenografia de Mari Carmen Griñán, Salut Blasco i Toni Jodar i la il·luminació de Marc Trullàs.

Una guia didàctica permet treballar el recital a les aules

Inmaculada Palop ha realitzat la guia didàctica d’este concert, que ha sigut distribuïda a tots els centres educatius que s’han inscrit a les sessions perquè puguen treballar el concert «abans i després d’assistir al recital». La guia didàctica «posa l’accent en la història de cada instrument, la seua fabricació i la seua força expressiva que només el grup sap tan bé plasmar en l’escenari», destaquen.

Spanish Brass -un quintet de metall format per Carlos Benetó, trompeta, Juanjo Serna, trompeta, Manolo Pérez, trompa, Indalecio Bonet, trombó, i Sergio Finca, tuba- «torna a demostrar amb este espectacle la riquesa tímbrica i expressiva de la família brass», detallen. Segons indiquen, «amb anterioritat al segle XIX, no existixen composicions per a quintet de metalls; per esta raó, el repertori inclou adaptacions d’obres de Bach, Boyce o Stravinski, i obres de compositors contemporanis com Pascual Piqueras o Ramon Cardo, que ja escriuen obres per a estes agrupacions». L’espectacle consta d’una vintena de peces. La interpretació dels temes es combina amb l’explicació dels instruments, amb curiositats i comentaris més tècnics que oferixen la possibilitat d’ampliar els coneixements musicals de l’alumnat: «Ixen encantats, sempre hem tingut molt bona acollida», asseguren des de Spanish Brass.

«Gran labor de la Regidoria de Cultura»

El grup agraïx «la gran labor» de la Regidoria de Cultura d’Alzira, que any rere any programa esta activitat al seu espai cultural insígnia, el Gran Teatre, i que facilita l’accés dels estudiants alzirenys a estes sessions amb un descompte en el preu de la inscripció a l’activitat. En paraules del regidor de Cultura, Alfred Aranda, l’objectiu és «facilitar l’accés a l’educació musical a tot l’alumnat d’Alzira, d’una forma original i creativa, i que complementa els coneixements acadèmics que reben als centres educatius». Així mateix, «tots els estudiants que ja estudien música a la Societat Musical o als conservatoris, tenen l’oportunitat de veure en viu i en directe els instruments i ratificar la qualitat de les interpretacions», afig Aranda, qui defensa la «cultura accessible perquè possibilita l’enriquiment, desperta la sensibilitat, la creativitat i la reflexió crítica i genera inquietuds».