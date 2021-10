Urbanisme adequa el carrer José Capuz per a millorar la seguretat i ajustar-lo al Pla de l’Arbrat

Connect on Linked in

S’havien detectat alçaments a la vorera, escocells buits, exemplars morts i amb creixement deficient a causa d’una plantació defectuosa d’origen. El consistori amplia l’espai per a les arrels, reposa arbres amb problemes i en planta de nous

La Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat de Paiporta actua aquests dies sobre l’arbrat del carrer José Capuz. En concret, es reformen 39 escocells amb arbres de creixement deficient, que provocaven alçament de les voreres o bé que es trobaven buits a causa de la mort dels exemplars.



La causa d’aquestes deficiències era un espai insuficient per al creixement de les arrels, amb escocells circulars de tan sols 0,9 metres de diàmetre. D’acord amb el Pla de l’Arbrat, l’Ajuntament ha actuat per a ampliar-los a 2 per 1,5 metres de superfície, per 1 metre de profunditat.



El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha explicat que «la detecció d’elements perillosos per a la seguretat dels i les vianants i d’exemplars anormalment menuts o que directament havien mort ha motivat aquesta actuació, enfocada a millorar l’entorn i a aconseguir, en el mitjà termini, un carrer amb més ombra, més massa verda i més confortable per al veïnat i per a la gent que està de pas».



Val ha afegit que «el Pla de l’Arbrat», elaborat per l’Ajuntament al 2020 amb l’objectiu de racionalitzar la plantació d’arbres actual i futura a Paiporta, tenint en compte sempre criteris com l’adequació de les espècies a l’espai disponible i a les necessitats de cada via i, evidentment, augmentar el nombre d’arbres als carrers del poble, «és una guia que ens ajuda a millorar l’entorn urbà amb la mirada posada en promoure una mobilitat més sostenible i un poble més amable i amb millor habitabilitat».



La intervenció a les dos voreres del carrer José Capuz suposarà una inversió, entre l’obra civil i la plantació, de 46.855,60 euros (IVA inclòs). Dels 39 escocells sobre els que s’està actuant, 12 estaven buits i, per tant, a partir d’ara tindran arbres que creixeran normalment gràcies a l’ampliació de l’espai per a les arrels. Altres 27 presentaven diferents problemes com són baix creixement, deformitats o parts de la copa seques, a més de provocar escletxes en la vorera i ser, per tant, un focus potencial d’incidents.



Les espècies triades per a la nova plantació són Cynamomun Camphora (càmfora), Acer Burgerianum (auró de buerguer), Quercus Ilex Rotundifolia (carrasca) i Pyrus Calleriana Chanticleracer (perera de flor). S’alternaran espècies de fulla caduca i perenne per a aprofitar la calor del sol a l’hivern i disfrutar de l’ombra a l’estiu.