Urbanisme anuncia al veïnat que Orriols “serà un dels barris prioritaris en les inversions” de València

Sanjuán es reuneix amb els comerciants i el veïnat del barri per a atendre les seues reivindicacions i els informa del projecte de la superilla

El regidor d’Hisenda i portaveu socialista, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha mantingut una reunió amb representants de l’Associació de Comerciants d’Orriols i de l’Associació d’Orriols Con-viu per a escoltar les seues reivindicacions i explicar-los les inversions previstes des de la delegació en el barri.

Sanjuán ha destacat davant el veïnat que “Orriols ha de convertir-se en un dels barris prioritaris de la ciutat pel que fa a les inversions municipals dels pròxims mesos i anys” i ha posat com a exemple el projecte de la superilla d’Orriols, “una actuació que incrementarà ostensiblement l’espai per als vianants d’un dels eixos viaris del barri”.

“Hem estat en el barri d’Orriols al costat de l’Associació de Comerciants i l’Associació d’Orriols Conviu per a continuar avançant en el projecte d’inversió de l’Ajuntament de València en un barri que ha de ser prioritari en els pròxims mesos i anys. I en un projecte tan icònic com el de la superilla, que transformarà l’entorn del barri i que permetrà que hi haja una recuperació dels eixos comercials que han sigut històricament referents en aquest barri”, ha explicat el regidor d’Hisenda.

L’edil ha subratllat la necessitat que l’Ajuntament de València faça un esforç per a destinar el màxim nombre de recursos possible als barris que durant més anys han estat oblidats per les administracions públiques. “El nostre compromís és situar a Orriols com un dels barris prioritaris en les següents inversions municipals, començant per aquesta inversió, que serà una de les més importants que vaja a escometre l’Ajuntament de València” i que es desenvoluparà en els pròxims mesos.

El veïnat, per part seua, han transmés a Sanjuán algunes de les seues reivindicacions per a millorar el barri com la instal·lació de nous bancs o la renovació de la calçada d’alguns carrers, actuacions que l’edil s’ha compromés a estudiar.