Urbanisme aprova les obres de condicionament de la calçada i voreres del carrer de Ricardo Micó de València i adjacents

Sandra Gómez assegura que Urbanisme està treballant perquè els carrers de València “puguen ser gaudides amb garanties de seguretat”

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha anunciat que està previst que este mes comencen les obres per a condicionar i sanejar el carrer de Ricardo Micó en el barri de Campanar. El projecte divideix l’obra en quatre parts diferenciades en sengles trams de la via, els quals presenten deformacions o enfonsaments en calçada i vorera que, ha precisat, “fan necessàries les intervencions de manteniment i renovació per a recuperar l’espai públic d’esta zona”.



Segons ha indicat la vicealcaldessa, està previst que estes obres comencen en breu i tindran una duració de dos mesos, des de l’inici de les mateixes, per un import de 282.000 euros. “Estes obres són imprescindibles donat l’estat actual del carrer i algunes contigües, les quals presenten desperfectes i depressions”, ha advertit Gómez, qui ha detallat que l’actuació es dividirà en quatre trams que es corresponen amb quatre zones que requereixen de diferents intervencions.



Així, Sandra Gómez ha precisat que el primer tram on s’intervindrà comprén l’avinguda Campanar fins al carrer de Joan Verdeguer, on es realitzarà un fresat en tota la superfície asfaltada i es col·locarà un aglomerat de 5 cm de capa de rodadura.



La segona part, la qual abastarà la via compresa entre la plaça del Poeta Salvador Rueda i el carrer de Ramón Porta Carrasco, consistirà en un fresat i col·locació d’aglomerat, però també es realitzaran els sanejaments corresponents en la calçada amb la finalitat d’eliminar els desperfectes que presenta el carrer. A més, es repavimentarà i ampliarà tota la vorera existent del costat del complex hospitalari “La Fe”.



El tercer tram anirà de des del carrer de Ramón Porta Carrasco fins al carrer de Juan Ballester, i en les seues calçades es realitzarà un fresat de 5 centímetres de grossària amb la col·locació de 5 cm d’aglomerat en capa de rodadura. Finalment, el quart i últim tram, des del carrer de Joan Ballester fins a l’Avinguda Menéndez Pidal, inclourà també treballs de fresat, col·locació d’aglomerat i sanejament d’aquells punts de la calçada que ho necessiten.



La vicealcaldessa ha assenyalat que Urbanisme està treballant perquè els carrers de València “puguen ser gaudides amb garanties de seguretat” i ha recordat que amb este objectiu l’equip de Govern va aprovar que “la contracta d’obres i infraestructura tinguera capacitat d’adaptar-se a les noves necessitats de recuperació d’espai públic i puga actuar amb celeritat”. “Hem de fomentar el pas, l’estada i la relació entre persones de manera segura, amb l’objectiu d’afavorir la mobilitat a peu en les curtes distàncies i l’accés als espais comuns”, ha explicat.