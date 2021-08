Urbanisme concedix llicència a AUMSA per construir a València 184 vivendes de lloguer assequible

Connect on Linked in

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana de l’Ajuntament de València dirigida per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha donat llum verda a tres llicències perquè AUMSA, la societat municipal per a la promoció d’habitatge públic, construïsca 184 vivendes de lloguer assequible en tres edificis de nova planta. La societat municipal invertirà més de 23 milions d’euros en la construcció dels tres immobles, que seran de consum energètic quasi nul i incorporaran la perspectiva de gènere. La concessió de la llicència permet a AUMSA posar en marxa la licitació de les obres.

Amb l’obtenció d’estes tres noves llicències, l’empresa municipal fa un pas important en la materialització del seu Pla d’Habitatge, que preveu la construcció de més de 327 vivendes de lloguer assequible a la ciutat. A més dels tres nous edificis que han obtingut la llicència i la construcció dels quals eixirà pròximament a licitació, ja es troben en fase de licitació les obres de dos promocions al centre històric: la rehabilitació d’un edifici en el número 12 del carrer dels Soguers amb 4 vivendes i la construcció d’un bloc en el número 6 del mateix carrer amb altres quatre habitatges. A estes actuacions cal sumar altres dos en els números 20 i 22 del carrer de la Tapineria, la primera ja finalitzada i la segona pendent de licitar les obres després de la rescissió del contracte amb l’empresa, i 11 vivendes finalitzatdes al carrer de l’Alqueria del Favero.

La regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, en representació de Sandra Gómez, ha destacat el “recolzament” que les noves llicències donen a l’execució del Pla d’Habitatge d’AUMSA. “El mes de juliol, AUMSA ha obtingut informe favorable per a la construcció de tres edificis de nova planta que albergaran 184 noves vivendes, la qual cosa suposa un enorme impuls a l’execució del Pla d’Habitatge, ja que suposa el 57 % de les vivendes que contempla. Totes les promocions tindran una qualificació energètica A, la més alta en eficiència, ja que seran el que es denomina edificis de consum quasi nul”, ha manifestat Bernabé.

Els nous blocs també comptaran amb certificat BREAM, que avalua impactes en deu categories (gestió, salut i benestar, energia, transport, aigua, materials, residus, ús ecològic del sòl, contaminació, innovació) per a una construcció més sostenible tant en fase de disseny com en fases d’execució i manteniment. A més, s’ha incorporat en el seu disseny la perspectiva de gènere. La promoció amb més nombre de vivendes se situa a l’avinguda dels Tarongers, comptarà amb 75 habitatges i suposarà una inversió de nou milions d’euros. Les altres dos se situen en el sector de Moreres, concretament en Moreres 8, amb 41 habitatges i un pressupost de 5.255.000 euros, i al carrer de les Hortolanes 1, amb 68 vivendes i un cost de 8.825.000 euros. Totes les promocions comptaran amb punts de càrrega per a vehicles elèctrics.

A més, l’empresa municipal ja ha sol·licitat llicència també per a un altre edifici de nova planta en Moreres 21 que albergarà 90 habitatges intergeneracionals amb espais comuns per fomentar les relacions socials i combatre la soledat de moltes persones majors. Com ja va apuntar la vicealcaldessa, Sandra Gómez, “des d’AUMSA busquem donar resposta a tota mena de necessitats relacionades ambla vivenda. Habitatges assequibles, per a joves, majors, intergeneracionals, o com la promoció del carrer de Fos, que serà accessible completament per a persones amb diversitat funcional, deficiències visuals, auditives, etc”.