Urbanisme considera que el parc aquàtic a Campanar és “mediambientalment insostenible”

Sandra Gómez trasllada a l’associació de veïns de Campanar el suport perquè l’empresa Rain Forest reformule el projecte i rehabilite les alqueries

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha traslladat hui el seu suport a l’associació de veïns i veïnes de Campanar per a instar l’empresa Rain Forest al fet que “reformule el projecte del parc aquàtic cap a un projecte més verd i sostenible, en línia amb el desenvolupament de grans pulmons verds que necessita la ciutat”. “València és ja una ciutat marítima”, ha afirmat Gómez qui ha asseverat que “hui, en el marc de l’emergència climàtica que estem travessant, este projecte és inviable”.

Gómez ha realitzat estes declaracions després de la reunió que ha mantingut amb l’associació de veïns i veïnes de Campanar en la qual també s’ha abordat qüestions com la revisió detallada de l’àrea funcional, on es proposa un esquema d’infraestructura verda que recull els eixos principals ja delimitats sobre els camins històrics en el Pla General, les connexions amb l’horta i els recorreguts interns de connexió de Campanar amb Beniferri i transversals dels nuclis històrics amb les dotacions del seu entorn en àmbits de proximitat, de Ciutat 15 minuts. “La revisió del planejament planteja la intervenció sobre la trama urbana del barri, la tipologia residencial, la delimitació del Nucli Històric Tradicional, els equipaments públics previstos i la gestió dels sòls pendents per a dotacions públiques”, ha recordat la vicealcadessa i regidora d’Urbanisme, entre altres qüestions.

“Compartim la necessitat de reformular els compromisos subscrits amb Rain Forest respecte a la parcel·la on s’ha plantejat situar un parc aquàtic”, ha asseverat. “No té hui sentit crear un parc d’estes característiques amb un consum hídric insostenible en una ciutat que a més és marítima”, ha indicat; i ha considerat que “plantejar este projecte en el nucli urbà d’una ciutat amb estes característiques no té sentit perquè “hem d’atendre l’emergència climàtica, i este és un debat que s’està desenvolupant amb altres projectes a la ciutat, pel que no és comprensible que en paral·lel es promoguen altres iniciatives insostenibles”.

Per això, ha assegurat que les veïnes i veïns de Campanar tenen “el suport d’Urbanisme” perquè és “necessari dur a terme un projecte que estiga més integrat en el barri i que estiga en sintonia amb la renaturalització i la creació de grans pulmons verds que estem promovent en altres zones de la ciutat, com ara Benicalap, Benimaclet o Natzaret”.

A més, Sandra Gómez ha explicat a l’associació veïnal que l’Ajuntament està exigint a Rain Forest l’acompliment dels compromisos adquirits per a la rehabilitació de les alqueries. “Estem treballant perquè la rehabilitació es faça realitat com més prompte millor”, ha conclòs.