Urbanisme convertirà el solar de Músic Antonio Eiximeno en una Plaça a València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sandra Gómez: “en els pròxims dies començaran les obres d’urbanització de l’entorn de la Plaça Músic Moreno Gans, amb l’asfaltat i una nova vorera”

“L’Ajuntament treballarà perquè el projecte València Ciutat de Places arribe al més prompte possible a la plaça Músic Antonio Eiximeno en la Malva-rosa. I a més, en els pròxims dies començarem les obres d’urbanització de l’entorn de la plaça Músic Moreno Gans, consolidant la parcel·la amb les obres d’asfaltat i una nova vorera”. Ho ha informat la vicealcaldessa i responsable de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, en una reunió que ha mantingut amb representants de la AAVV Amics i Amigues de la Malva-rosa.



Sandra Gómez ha destacat, després d’esta trobada, on ha atés les seues reivindicacions, que des de l’Ajuntament de València continuem apostant pel model València ciutat de places, en tots els nostres barris, també en la Malva-rosa. En eixa línia ha anunciat que “en els pròxims dies començaran les obres d’urbanització de l’entorn de la Plaça Músic Moreno Gans” i que a més “volem acabar amb els actuals problemes d’embassades i inundacions de la Plaça Músic Antonio Eiximeno i generar una nova plaça, un nou espai vital per als veïns i veïnes de la Malva-rosa, un espai verd, una vertadera plaça per als vianants”.



Per això, la vicealcaldessa ha traslladat a l’Associació que des de l’àrea d’Urbanisme “treballarem per a expropiar les parcel·les de la plaça i així poder iniciar la redacció del projecte, perquè quan disposem dels terrenys puguem començar la reurbanització de la nova plaça, creant un entorn agradable i recuperant espai vital per als veïns i veïnes”.



Sandra Gómez ha assenyalat, així mateix, que “revisarem alguns punts del planejament urbanístic per a millorar la viabilitat del desenvolupament d’alguns taps urbanístics existents en el barri de la Malva-rosa”. “Des d’Urbanisme continuarem treballant al costat de les persones que viuen en el barri per a dotar a la Malva-rosa d’espais públics funcionals que dignifiquen i milloren la qualitat urbana i de vida dels seus habitants”, ha conclòs la vicealcaldessa.