Urbanisme convertirà en zona de vianants l’entorn de mercat de Torrefiel de València per a revitalitzar el comerç del barri

Connect on Linked in

Borja Sanjuán i Elisa Valía expliquen el projecte de “València ciutat de places” a les associacions de veïns i comerciants del barri

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en representació de la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, i la regidora de Participació Ciutadana, Elisa Valía, han mantingut esta setmana una trobada amb diferents entitats de Torrefiel per a escoltar les seues reivindicacions i exposar els projectes per al barri que està desenvolupant el consistori. A la trobada han acudit representants de l’Associació de Veïns de Torrefiel, de l’Associació de Comerciants de Rascanya i de la Banda de Música de Torrefiel, entre d’altres col·lectius del barri.

Durant la reunió, Sanjuán ha anunciat que un dels projectes en els quals està treballant la delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana és la conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat de Torrefiel, unes obres que permetran dotar al barri d’una nova centralitat per reactivar el comerç de la zona. “Hem estat amb els veïns de Torrefiel i els hem avançat un projecte que durem a terme des de la delegació d’Urbanisme que dirigeix la vicealcaldessa, Sandra Gómez: la conversió en zona de vianants de l’entorn del mercat de Torrefiel perquè siga l’origen de la futura superilla que desenvoluparem en el barri”.

El regidor d’Hisenda ha destacat que la recuperació de l’entorn del mercat servirà per generar “un punt neuràlgic al voltant del qual els veïns i veïnes puguen fer vida en el barri, una plaça central de Torrefiel dins del projecte València ciutat de places”.

El projecte contempla la conversió en zona de vianants dels carrers que envolten el mercat i que establiran una connexió per als vianants amb les futures zones verdes vinculades a la ronda nord i la plaça de Sant Jerònim i amb la zona esportiva del carrer Jacomart. L’actuació compleix una de les reivindicacions històriques dels veïns i veïnes del barri, ja que permet articular un nou espai que actue com espai revitalitzador comercial de la zona.

Sanjuán també ha explicat que l’Ajuntament ha iniciat la revisió de planejament de Torrefiel amb l’objectiu de generar noves zones verdes, espais esportius i altres dotacions necessàries per al barri com a aparcaments. Igualment, s’ha compromés al fet que el consistori desenvolupe un estudi d’integració urbanística perquè la ronda nord i el bulevard sud deixen de ser una barrera entre la ciutat i l’horta. “Ens hem compromés amb els veïns i veïnes que la solució que es done a la ronda nord i al bulevard sud abaste tots els barris. No hi haurà barris de primera i de segona perquè impulsarem un estudi d’integració que abaste tots els barris i que, per descomptat, incloga Torrefiel”.

Per la seua banda, la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía, ha destacat la capacitat del moviment veïnal de Torrefiel. “El barri de Torrefiel és un barri amb moltes entitats del teixit associatiu que s’han esforçat durant estos mesos per aportar a la gestió de la pandèmia i per aportar a les necessitats més quotidianes dels veïns i veïnes a les quals en moltes ocasions l’Ajuntament no pot arribar”. L’edil ha posat en valor “l’ànim constructiu que demostren sempre i que tant ens ajuda a continuar treballant per millorar tots i cadascun dels barris de la ciutat”.