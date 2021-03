Urbanisme dedica un milió d’euros per a la millora dels entorns de 19 centres escolars de la ciutat

Connect on Linked in

Sandra Gómez ha defensat la importància de «allunyar de les escoles la principal font de contaminació urbana, el trànsit privat»

Gómez ha anunciat la voluntat de l’Ajuntament d’anar “més enllà i impulsar un Pla que englobe els centres de tota la ciutat”.

RUEDA DE PRENSA DE SANDRA

La Regidoria de Desenvolupament Urbà Sostenible dedicarà una partida d’un milió d’euros per a actuacions de millora dels entorns d’un total de 19 centres escolars de la ciutat. La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha explicat este divendres els detalls d’esta actuació, que suposa una primera fase d’un pla global que s’estendrà a la resta de centres de la ciutat, i a la qual se sumarà també una actuació paral·lela de millora de l’entorn escolar per import de 50.000 euros, en este cas corresponent a l’última edició dels Pressupostos Participatius.

«Per a nosaltres és una absoluta prioritat recuperar l’espai públic», ha assegurat la responsable d’Urbanisme, qui ha assenyalat que en els últims cinc anys «s’ha aconseguit recuperar un total de 122.000 metres quadrats d’espai públic, la qual cosa equival aproximadament a 17 camps de futbol» a la ciutat. «I dins d’esta línia volem continuar donant prioritat a aquells espais en els quals és més necessari fer eixa recuperació de l’espai: els entorns escolars», ha afegit Gómez.

«Ho hem fet en les places i en les grans avingudes, ho estem fent en els encreuaments mitjançant les anomenades ‘superilles’, i ara la tasca que tenim pendent és fer-ho en els entorns escolars». Gómez ha defensat la necessitat de «generar espais per als vianants i entorns segurs, no sols per una qüestió de seguretat viària, sinó també pel dret que tenen xiquets i xiquetes a respirar aire net, a no patir contaminació acústica i a tindre espais en els quals poder interactuar i relacionar-se».

A principis de curs escolar, la Regidoria va traure un Pla de generació d’espais escolars segurs al qual s’han sumat 19 centres educatius de la ciutat. Des de l’Ajuntament, s’ha realitzat un estudi minuciós de les possibilitats d’actuació en cadascun d’ells, i ja es disposa d’un projecte definit per a cada cas. En tots ells, la base és la Guia de transformacions urbanes flexibles aprovada per l’Ajuntament, que contempla tant actuacions d’urbanisme tàctic com d’obres o la combinació d’ambdues. «L’objectiu –ha explicat la vicealcaldessa- és allunyar de les escoles la principal font de contaminació urbana, el trànsit privat, que porta contaminació de l’aire i acústica i genera espais d’inseguretat viària». Gómez ha subratllat que l’Ajuntament de València ha sigut pioner en la seua aposta per este model urbà «que cobra hui molta força i on són cada vegada més els pares i mares de tota Espanya que es mobilitzen perquè el disseny urbanístic de les ciutats tinga en compte que hi ha determinades zones en les quals és imprescindible prioritzar el pas per als vianants i allunyar els elements més insegurs i contaminants».

Esta és una primera fase d’actuació, però la vicealcaldessa ha anunciat la voluntat de l’Ajuntament que és «anar més enllà i impulsar un Pla que englobe els centres de tota la ciutat, que determine on i com es pot actuar, i que que establisca els criteris perquè puguen anar treballant tots els servicis municipals».

Esta primera fase del Pla contempla mesures de millora mitjançant accions d’urbanisme tàctic en els entorns dels CEIP (Centres d’Educació Infantil i Primària) Cervantes, Benimàmet, La Fonteta, Castellar-Oliveral, Rafael Altamira, Alejandra Soler, Professor Sanchis Guarner, Montolivet, Jaume I, Sebastián Fandos, Ciutat de Bolonya, José Soto Micó, i Max Aub. A més s’executaran projectes que contemplen obres en els CEIP Teodoro Llorente, Doctor Barcia Goyanes, Rafael Mateu Cámara i Antonio Machado. Finalment, en els entorns del CEIP Antonio Machado i del CEE Professor Sebastián Burgos s’actuarà mitjançant obra i urbanisme tàctic de manera combinada. I a tot això cal sumar el CEIP Lluis Guarner, el projecte del qual està en procés de redacció.

URBANISME TÀCTIC

En el cas del CEIP Cervantes (carrer de Guillem de Castro, 153) s’eliminarà la banda d’aparcament per a ampliar vorera (amb pintura) i moure el carril bici. (Pressupost: 56.039,27 €). En el CEIP Benimàmet (carrer Rafael Tenes Escrich, 56) es convertirà en zona de vianants el carrer amb pintura en el tram enfront del col·legi. L’accés als camps es pot fer des del carrer Bernardo Prieto (Pressupost: 45.146,93 €). En el CEIP La Fonteta (carrer Capellà Palanca, 27) s’ampliarà la vorera del carrer Músic Chapí (amb pintura) en el tram enfront del col·legi, eliminant la banda d’aparcament (Pressupost: 13.980,17 €).Per part seua, el CEIP Professor Sanchis Guarner (carrer Pere Patrici Mey, 44) l’actuació inclou ampliar amb pintura les voreres dels carrers Pedro Patricio Mey i Alcanyís en el front del col·legi, eliminant la banda d’aparcament i col·locant bancs (Pressupost: 25.139,87 €). I en el CEIP Max Aub (carrer Pare Urbà) es preveu eliminar un carril (que finalitza igualment més endavant) per a ampliar vorera.

En els casos en què els entorns ho permeten, s’inclou propostes de plantació d’arbratge o mobiliari urbà. En el CEIP Castellar-Oliveral (carrer de l’Escultor Federico Siurana, 44) s’ha convertit en zona de vianants el carrer amb pintura en el tram enfront del col·legi, i mobiliari urbà, i s’està estudiant la possibilitat de realitzar una plantació d’arbres i instal·lació de jocs infantils. En el CEIP Rafael Altamira (carrer Quart de les Valls, 2), es contempla l’ampliació de la vorera (amb pintura) eliminant la banda d’aparcament, i col·locació també de mobiliari urbà (Pressupost: 12.853,62 €). En el CEIP Alejandra Soler (carrer Puerto Rico, 5), el projecte inclou convertir en zona de vianants el carrer Puerto Rico entre carrer Sueca i Cadis deixant accés a emergències, veïns i al concessionari; donar continuïtat a les voreres del carrer Sueca i Cadis com a pas elevat per als cotxes; col·locar mobiliari urbà que permeta fer contacontes (travesses de la guia d’urbanisme tàctic per exemple) i pintar jocs en el sòl (Pressupost: 72.594,83 €). Quant al CEIP Montolivet (plaça del Parc de Montolivet, 3), també es preveu convertir en zona de vianants amb pintura el carrer, que ara només és per a l’accés de vehicles d’emergències; així com pintar jocs infantils i col·locar algun banc on l’amplària del carrer ho permeta. S’estudiarà si és possible col·locar un bolardo extraïble perquè només puguen accedir els vehicles d’emergències en la trobada amb el carrer Benissa i amb el carrer Alcalde Reig. Es redactarà un projecte per a convertir en zona de vianants tot l’entorn amb obra definitiva més endavant (Pressupost: 33.154,84 €)

En el CEIP Jaume I (carrer Jeroni Montsoriu, 21) l’actuació preveu ampliar amb pintura la vorera davant la porta d’entrada, en la façana de carrer Victor Moya; i en la vorera de Jerónimo Monsoriu, baixar el carril bici a la calçada, eliminant la banda d’aparcament (Pressupost: 12.839,70 €). Així mateix, en el CEIP Ballester Fandos (avinguda de la Malva-rosa, 57), la idea és ampliar amb pintura la vorera al carrer Vicente la Roda, eliminar la banda d’aparcament i col·locar mampares de cristall (Pressupost: 9.741,19 €). Per part seua, l’actuació que afectarà la circulació és més complexa en el cas del CEIP Ciutat de Bolonya, ja que consisteix a convertir en zona de vianants un tram de la via i canviar direccions (en ampliar l’espai per als vianants de la plaça Emili Lluch fins a la porta de l’escola, el carrer Torrent deixa de ser un eix continu entre l’avinguda de les Tres Creus i el carrer Mare de Dèu del Cap, la qual cosa porta a modificar el sentit de circulació dels dos carrers que circulen al costat de l’escola (Periodista Roberto Castrovido i Emili Lluch). Per a millorar la seguretat en l’encreuament de l’eixida d’infantil (porta de darrere), s’afig eliminar el xicotet doble sentit del carrer Dr. Pérez Feliu (Pressupost: 50.000,00 €)

ACTUACIONS D’OBRA

Els següents projectes inclouen actuacions d’obra. En el CEIP Teodoro Llorente (carrer de Juan Llorens, 59) s’inclou ampliar la vorera, prolongant la mateixa secció que l’existent a la porta del col·legi fins a la cantonada amb Erudit Orellana, desplaçar el carril bici i canviar de lloc els aparcabicis. A més, es preveu posar mampares de cristall en la zona de la façana del col·legi per a separar del carril bici (Pressupost: 40.387,31 €). En el CEIP Doctor Barcia Goyanes (carrer Olímpia Arozena Torres), la proposta és continuar la mateixa secció de carrer que en l’entrada del col·legi, eliminant la banda d’aparcament per a ampliar voreres i moure el carril bici; a més, col·locar arbratge en la zona marcada i en l’entrada del col·legi, i moure fanals (Pressupost estimat: 33.520,00 €). En el cas del CEIP Rafael Mateu Cámara (plaça del Ceramista Gimeno), es tracta de finalitzar la part de les obres que va quedar sense executar de les zones de jocs infantils, i col·locació d’arbres i bancs (Pressupost: 1.179,28 €). Mentre que en el CEIP José Soto Micó (avinguda de la Malva-rosa, 57), el projecte és convertir en zona de vianants el carrer Beethoven col·locant arbrat, zones d’estada i jocs infantils en el paviment (callejugando) (Pressupost: 129.000,00 €)

Finalment, el Pla recull dos projectes que conjuminen les obres a l’urbanisme estratègic. És el cas del CEIP Antonio Machado (plaça del Músic Espí, 15), en el qual es preveu eliminar la banda d’aparcament de la façana de la plaça Sant Jeroni per a ampliar vorera (amb pintura), i donar una solució al desnivell que hi ha entre la vorera i un solar municipal situat al costat del col·legi, que és usat per a aparcar els autobusos del col·legi i que els xiquets pugen i baixen. (Pressupost: 7.521,16 €). El segon projecte és el que correspon al CEE (Centre d’Educació Especial) Professor Sebastián Burgos (carrer Alqueria de Benimassot). Es preveu rebaixar les voreres en les entrades de vehicles al pati als carrers Alqueria de Benimassot i Poeta Federico García Lorca, així com convertir en zona de vianants un tram del carrer Benimassot amb pintura i mobiliari urbà deixant pas al bus (Pressupost estimat: 15.314,41 €)

A tot això se suma el projecte per al CEIP Lluis Guarner (carrer de Jaume II), que està en fase de redacció, i per al qual s’estima una inversió de més de 350.000 euros. Es pretén portar a línia la tanca del col·legi i urbanitzar la plaça. I també cal tindre en compte les actuacions aprovades en els Pressupostos Participatius per als col·legis L’Anunciació (ampliació de l’amplària de la vorera del carrer Conserva en l’accés al col·legi), i Antonio García López (ampliació de la vorera del carrer Peris Brell enfront de l’accés al col·legi).

La vicealcaldessa, Sandra Gómez, ha recordat que l’Ajuntament ja va impulsar en el mandat passat actuacions de recuperació d’entorns escolars, en els col·legis Rafael Mateu Cámara i Marqués del Túria, així com l’actuació al carrer Tuéjar.