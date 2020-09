Urbanisme inicia les obres per a millorar l’accessibilitat de la Plaça del Santíssim Crist de Natzaret

Connect on Linked in

Sandra Gómez ha assegurat que les obres dotaran de major seguretat i accessibilitat a una de les places més importants del barri de Natzaret

Sandra Gómez ha informat del començament dels treballs per a millorar l’accés a la plaça Santíssim Crist en el barri de Natzaret. Les obres, que sorgeixen de les reivindicacions veïnals, eliminaran uns xicotets escalons que ocupen diferents parts de la plaça i que provoquen accidents entre els transeünts. A més, sent la plaça un lloc comú de reunió veïnal i de celebració d’esdeveniments, els esglaons també dificultaven el correcte desenvolupament dels actes.



Els treballs esmenaran este obstacle i eliminaran diverses fileres de rajoles, les quals seran substituïdes per altres col·locades en pendent. La nova inclinació de les lloses permetrà que la plaça guanye seguretat i accessibilitat i evitarà que els veïns s’entropessen i facilitant l’ús dotacional de la mateixa com a espai per a esdeveniments o trobades veïnals.



Esta acció se suma a unes altres, com el revestiment antilliscant dels escalons del túnel de Gran Via-Germanies, que pretenen millorar l’accessibilitat i seguretat d’aquells punts de la ciutat que suposen un problema per als usuaris i en les quals ja s’han invertit 22 milions d’euros des del 2015. A més, la intervenció de la plaça Santíssim Crist entra dins de la revisió del planejament del barri de Natzaret (Pla Especial de l’Àrea Funcional 10) que pretén donar coherència al barri desenvolupant les seues necessitats dotacionals i d’accessibilitat en vies de fomentar la mobilitat sostenible mitjançant noves zones verdes i eixos per als vianants com l’eix Nord-Sud que enllaçarà peatonalment la plaça del Mercat amb el centre escolar JM Montoya, les connexions per als vianants entre els carrers Estivella, Bernabé García i Francisco Falcons o la creació d’un espai verd que connecte amb l’horta.



Les obres tindran una duració de quatre setmanes i un cost de 87.000 euros.