Urbanisme inverteix més de 17 milions per a recuperar edificis històrics

Sandra Gómez anuncia que “el projecte de La Ceramo estarà llest al març i suposarà l’inici per a la recuperació definitiva de l’antiga fàbrica de ceràmica”

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana ha adjudicat la redacció del projecte de recuperació de La Ceramo que, segons les previsions, estarà llest al març, “la qual cosa suposarà l’inici del compte arrere per a la rehabilitació de l’antiga fàbrica de ceràmica”. Així ho ha anunciat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, qui ha destacat que, en total, l’Ajuntament ha invertit més de 17 milions en la recuperació d’edificis històrics.

De fet, esta actuació que es durà a terme en Benicalap, se sumarà a un conjunt d’intervencions escomeses pel Servici de Projectes Urbans. Entre estes es troben les obres a la Casa del Rellotger, enfront del Micalet; la consolidació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, al carrer de Sant Vicent; l’habilitació de la Farinera, al carrer de Joan Verdeguer; els treballs a la fàbrica de l’oli, al parc de Marxalenes; al Casino de l’Americà, en l’avinguda de Burjassot; en l’Alqueria de la Torre; i en els Coberts 2, 4 i 5 del Port de València.

La redacció del projecte d’execució de les obres per a rehabilitar La Ceramo s’ha adjudicat per 152.170 euros a la UTE LC 1885. Prèviament s’ha desenvolupat un estudi històric i un inventari d’arqueologia amb una inversió conjunta de 22.467 euros. “Part de l’espai que ocupa estava qualificat de residencial, però la Comissió d’Urbanisme va fer una permuta amb una altra parcel·la de propietat municipal per a poder recuperar la totalitat de la instal·lació industrial i desenvolupar un projecte que suposarà un revulsiu per a barri”, ha explicat Sandra Gómez, qui ha recordat que la intenció de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana és “convertir l’antiga fàbrica en una dotació pública”.

“Igualment, les obres per a recuperar la Casa del Rellotger i alçar un edifici obert per a ús públic en la parcel·la annexa en l’inici del carrer del Micalet, en ple centre de la ciutat, van arrancar el mes de juny passat. L’expropiació de part de la parcel·la, la redacció del projecte, la direcció del mateix i l’obra en si suposen una inversió de 851.000 euros”, ha ressaltat la regidora.

“La casa del Rellotger és citada en el llibre Els murs del Valls, del segle XVII. La seua tipologia respon a un habitatge plurifamiliar d’ús burgés. I es diu així perquè en el seu moment va albergar als tècnics que cuidaven d’un rellotge annexionat a la Torre del Micalet, un rellotge que ja no existeix. Una vegada culminades les obres i donada la seua ubicació en el cor cívic i religiós de València està previst que la nova dotació siga un nou espai d’ús públic”, ha indicat la vicealcaldessa.

Igualment, Sandra Gómez ha fet valdre la recuperació del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta, “l’estudi arqueològic exhaustiu que s’ha desenvolupat i unes obres que han suposat una la inversió de 3,4 milions d’euros per a recuperar un dels edificis més importants de la història de la ciutat”. L’edifici albergarà diversos serveis de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de València i disposarà d’un espai d’ús públic.

Un altre dels edificis que la Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana ha recuperat és La Farinera, al carrer Joan Verdeguer, “per a reconvertir l’antiga fàbrica de farines i pinsos en un espai dedicat a l’economia i l’emprenedoria”, ha explicat Gómez. Les obres d’emergència per a estabilitzar l’estructura de l’edifici, la consolidació i les obres per a habilitar l’antiga fàbrica de farines per als seus nous usos eleven el total de la inversió pública a 7,7 milions d’euros.

“La fàbrica d’oli de Marxalenes també amenaçava ruïna després d’anys d’abandó i un incendi s’ha convertit en un centre cívic per a ús i gaudi dels veïns en ple parc de Marxalenes. La inversió de l’àrea d’Urbanisme per a consolidar i habilitar este edifici ha superat 1,8 milions d’euros”, ha precisat l’edil.

D’altra banda, “els Coberts del Port de València van arribar a convertir-se en boxs de vehicles de Fórmula 1, però també els hem recuperats per a ús i gaudi dels ciutadans en un marc incomparable com és La Marina de València”, ha indicat després de recordar que la inversió a conjunta per a recuperar-los ha rondat els 3,2 milions d’euros.

“L’impuls per a recuperar edificis històrics i destinar-los a ús públic es manté”, ha assegurat Sandra Gómez. Així, l’àrea d’Urbanisme ja ha licitat l’adjudicació dels projectes bàsics i d’execució d’obra del Casino de l’Americà i l’Alqueria de la Torre, tots dos en el barri de Benicalap, per un total de 195.712 euros.