Urbans Kids arriba a Almussafes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El conegut festival d’esports urbans de la Comunitat Valenciana se celebrarà demà dissabte 28 de setembre

De 9 a 14 hores, el skatepark i voltants albergarà multitud de tallers i activitats gratuïtes per a joves i famílies



Urbans Kids és un esdeveniment dirigit als joves que vulguen conèixer els esports urbans i que arriba a la localitat amb motiu de la celebració del Mes de l’Esport 2019. Un esdeveniment esportiu i cultural que tindrà lloc demà dissabte, 28 de setembre, en el Skatepark d’Almussafes i voltants, a partir de les 9 h i fins a les 14 h. Un matí replet d’activitats, on les famílies tenen el protagonisme i en la qual totes les accions estan dissenyades per a acostar els esports urbans a aquelles persones que no les coneguen i transmetre coneixements a les quals ja estan iniciades en ells.



La jornada comptarà amb tallers d’iniciació al Skate, BMX, Parkou, Scooter, Graffiti i Ball Urbà, però també hi hauran àrees dedicades als més menuts amb tallers de pintures i manualitats. Formats lúdics, frescos i interactius perquè pares i fills visquen una experiència Urban inoblidable.

La inscripció als tallers i activitats és gratuïta i al final del matí es realitzaran mini-jams i jocs entre els participants.



Les inscripcions es poden realitzar el mateix dia de l’esdeveniment en la caseta d’informació/inscripcions, atés que els tallers tenen places limitades, és recomanable el registre on-line en la següent adreça https://forms.gle/ArTDrJ5EcgKsbLm68



Una oportunitat perfecta per a conèixer els esports urbans de la mà de URBANS.

No et quedes sense la teua plaça!