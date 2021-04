Urologia de l’Hospital General Universitari d’Elx utilitza una tècnica pionera per al diagnòstic del càncer de pròstata

Connect on Linked in

La tècnica es realitza gràcies a l’adquisició d’un ecògraf d’alta tecnologia, únic en la sanitat pública de la Comunitat Valenciana

Un total de 100 pacients de l’hospital ja s’han beneficiat de la tècnica

El Servei d’Urologia de l’Hospital General Universitari d’Elx és referència per a tota la Comunitat Valenciana en la realització de biòpsies de pròstata per fusió, una tècnica utilitzada pels especialistes per al diagnòstic del càncer de pròstata.

Un total de 100 pacients de l’hospital il·licità ja s’han beneficiat d’aquesta tècnica gràcies a l’adquisició, per part del Servei d’Urologia, d’un ecògraf Bk3000 amb sistema BkFusion, que compta amb una tecnologia molt avançada i és el primer en un hospital públic a la Comunitat Valenciana i dels pocs d’Espanya (hi ha 5 actualment).

El nou equip, situat en la Unitat de Litotrícia, és una plataforma ecogràfica de tecnologia avançada, de gran ajuda per a per a l’uròleg durant les biòpsies de pròstata, que redueix el temps del procediment i ofereix la informació precisa de les àrees sospitoses per al diagnòstic de càncer de pròstata.

El cap de Servei d’Urologia, Ernesto de Nova, concreta que “aquesta tecnologia està basada en un programari que permet la fusió de les imatges prèvies de Ressonància Magnètica, informades pel Radiòleg, i l’ecografia en temps real que permet a l’uròleg obtindre les biòpsies de la zona sospitosa”.

“El major avantatge de l’ecògraf és que les biòpsies per fusió que es duen a terme amb aquest equipament ofereixen un plus quant a fiabilitat i precisió per a biopsiar les zones sospitoses que no s’aconsegueixen habitualment mitjançant les biòpsies sistemàtiques”, conclou l’especialista.

A tot això s’afig que les biòpsies per fusió són més ràpides pel que millora la comoditat del pacient, i més precises, augmentant l’eficàcia del diagnòstic de tumors d’alt risc.