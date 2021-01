Usuaris i treballadors de la Fundació SASM reben les primeres vacunes contra la COVID-19 que arriben a Sueca

Connect on Linked in

Al voltant d’uns 80 treballadors/es i usuaris/ies de la Fundació SASM que atén persones amb trastorn mental greu, han rebut les primeres dosis que han arribat a Sueca de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19.

A les 9 del matí ha començat la vacunació en este centre, un dels primers triats per a rebre-la per tractar a persones de major risc i als professionals que els atenen.



Per al director de la Fundació, David Marqués, “la vacunació ha sigut elmillor regal de Reis que han rebut les persones usuàries dels nostresdispositius, les quals han demostrat ser responsables, solidàries i prudents, a més de suportar unes restriccions més dures que la resta de la població. Este comportament és un exemple més que les persones que pateixen una malaltia mental són igual de responsables, o fins i tot més, que la majoria de la societat.

Esta conducta irreprotxable demostra que els prejudicis que té la societat cap ales persones amb malaltia mental, associant-les a conductes irresponsables, imprudents i perilloses, són idees errònies i sense cap tipus de fonament, ni èticni científic”. Marqués ha volgut, així mateix, agrair a tot l’equip de la Fundació

SASM_Salut Mental, l’esforç que ha realitzat “a cuidar-se per a poder cuidar alsaltres. Per això, em sent molt orgullós de dirigir a este gran equip que destaca per la seua humanitat i professionalitat”.



L’alcalde de Sueca i president honorífic de la Fundació, Dimas Vázquez,ha mostrat també la seua satisfacció “per l’inici de la campanya de vacunació ala ciutat, en este cas en la Fundació, tot un referent en l’atenció a persones amb malaltia mental. Així mateix, des del departament de Serveis

Socials de l’Ajuntament, s’han realitzat totes les gestions per a agilitar l’arribadade la vacuna, esperen la setmana vinent, a la Residència San José i a l’Asil d’Ancians on es troben els majors de Sueca”.