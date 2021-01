Usuaris i treballadors de la Residència per a Persones amb Discapacitat de Sueca reben la vacuna contra la Covid-19

Connect on Linked in

Este matí, els i les treballadors/es i usuaris/àries de la Residència per a Persones amb Discapacitat en situació de dependència de Sueca, han rebut la primera de les dosis de la vacuna contra la Covid-19. Després d’un retard per motius preventius, s’ha pogut vacunar per fi al 100% dels professionals i residents del Centre, als quals se’ls han administrant un total de 87 vacunes.

“Estem molt satisfets perquè la vacunació a Sueca, tant de les persones amb discapacitat com dels nostres majors, està sent per fi un fet. La resposta per part de tots ells està sent exemplar, i estes notícies contribueixen a aportar-nos un poc d’optimisme davant la situació tan complicada que estem vivint a nivell global”, ha assenyalat la regidora d’Acció Social, Manoli Egea.

Per a dur a terme el procés de vacunació, s’han desplaçat fins a la Residència dues infermeres del Servei de Salut, les quals han explicat tot el procés de preparació i administració de les dosis als usuaris, treballadors i a l’equip d’infermeria del Centre, qui també ha col·laborat en l’administració de les vacunes.