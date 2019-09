V Carrera Solidària d’APPI Ribera Baixa SUMA quilòmetres per la investigació de les malalties rares

Connect on Linked in

l’Associació d’Empresaris de Parcs i Polígons Industrials Ribera Baixa (APPI), amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, celebra el pròxim 29 de setembre la quinta edició de la seua Carrera Solidària la recaptació de la qual es destina íntegra a la investigació de dos malalties rares, gràcies a la donació que es realitza a l’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar i a l’Associació Síndrome STXBP1.

Els interessats a col·laborar amb esta causa solidària poden apuntar-se en la web www.crono4sport.es fins a dijous que ve 26 de setembre ja que la carrera se celebrarà el diumenge 29. A pesar del caràcter solidari, la col·laboració dels patrocinadors i el suport de centenars de corredors cada any permet que la carrera siga una prova de nivell, tant en organització com en les característiques tècniques. Es tracta d’un recorregut ràpid, amb llargues rectes, i prou pla oferint als corredors amb més experiència la possibilitat de superar les seues marques amb facilitat i és una bona oportunitat per a iniciar-se per als novells.

A més, les dos distàncies i la carrera infantil convertixen a la V Carrera Solidària d’APPI Ribera Baixa en una experiència per a tota la família.

El total dels diners recaptat per l’organització a través de les inscripcions en la carrera, de l’anomenat ‘Dorsal zero’, que té un preu de 4 euros, així com de les carreres infantils per a xiquets de 3 a 14 anys, amb un cost de 3 euros, es repartirà entre estes dos associacions igual que en l’edició de 2018 quan es van recaptar més de 13.000 euros gràcies als més de 1.000 corredors i a les grans empreses compromeses amb causes socials que col·laboren patrocinant l’esdeveniment. Enguany, els patrocinadors són Ford Fund, Gestamp, Talleres Villajos, Grupo Segura i Industrias Alegre, a més d’una vintena de marques col·laboradores.

Una prova solidària que va nàixer en 2015 de la mà de l’Associació d’Hipertensió Pulmonar i inspirada per la causa de María Moreno, una jove que patia esta malaltia i per la que va morir en 2014 però l’esperit de lluita de la qual va servir per a llançar esta iniciativa amb què recaptar fons per a la investigació de la hipertensió pulmonar.

Premis per categoria i per equips

Hi haurà premi per als tres guanyadors de cada categoria en la 10K (senior i veterans, tant masculins com femenins), així com per als primers classificats d’entre els treballadors del polígon i també per als primers classificats entre els atletes amb discapacitat.

En el 5K hi haurà premi per als tres primers en categoria masculina i femenina i en les carreres infantils s’atorgarà un premi als primers classificats, masculí i femení, en tres categories: benjamí, aleví i infantil.

A més, hi haurà un premi per a l’equip més nombrós i, també, per a l’empresa que publique en xarxes socials la foto d’equip més divertida.

Solidaritat ben invertida

La recaptació d’edicions anteriors d’esta carrera solidària ha servit perquè estes associacions sense ànim de lucre dur a terme actuacions concretes en la seua labor de difusió i investigació sobre estes malalties rares.

L’Associació Síndrome STXBP1 ha usat els diners, per exemple, per a sufragar part dels gastos d’un congrés sobre la Síndrome STXBP1 i, també, per al projecte d’investigació basat en Microarray que permetrà conéixer en profunditat com afecta esta patologia als que la patixen. Este estudi suposarà la primera pedra per a la realització d’un projecte d’investigació de major envergadura en busca d’un tractament que millore la qualitat de vida dels diagnosticats amb esta síndrome.

Per la seua banda, l’Associació Nacional d’Hipertensió Pulmonar, gràcies als diners recaptat, ha pogut millorar i professionalitzar el servici d’Informació i Orientació per a persones afectades, familiars i professionals de l’àmbit sanitari.

En este servici s’oferix l’assessorament d’una treballadora social, d’un psicòleg especialitzat en hipertensió pulmonar i d’un equip jurídic especialitzat en dret sanitari. A més, també s’oferix suport i informació als professionals sanitaris que ho sol·liciten, resolent consultes o participant en congressos.