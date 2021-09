València a començat hui les Falles amb la disparà de tres mascletaes

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha reiterat hui el seu suport al sector pirotècnic i altres empreses vinculades al món faller així com al col·lectiu que fa possible, any rere any, la festa gran de la ciutat a l’assistir a la primera mascletà dels actes fallers que se celebren esta setmana per tancar un cicle faller marcat per la pandèmia del coronavirus. Concretament, el primer edil s’ha acostat fins a Natzaret, un dels tres barris que hui han sigut enclavament de les mascletaes que tradicionalment es disparen a la plaça de l’Ajuntament, i que enguany s’han descentralitzat per evitar aglomeracions i garantir la seguretat. L’alcalde ha convidat a la ciutadania a viure les festes amb responsabilitat i prudència.

A més d’esta mascletà, hui se n’han celebrat altres dos: una al carrer Mestre Rodrigo, a Campanar, disparada per la Pirotècnia Zaragozana, i una altra a l’encreuament dels carrers Vicent Peris i Sant Pancraç, a Marxalenes, a càrrec de Pibierzo. Els tres espectacles han sigut el tret d’eixida del programa faller de setembre.