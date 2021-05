València abonarà cinc milions d’euros del pla resistir al sector del taxi

Print This Post

Ja s’han aprovat tres pagaments per un import total d’1.724.600 €, on ja s’han beneficiat 844 autònomes i autònoms taxistes

La 4a convocatòria d’ajudes del Pla Resistir que l’Ajuntament de València va destinar íntegrament al sector de taxi i que va finalitzar a l’abril, ha destacat per la gran demanda, on el 94% dels taxistes que optaven a ella, han sol·licitat l’ajuda directa.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “hem gestionat estes ajudes amb total celeritat perquè sabíem que la rapidesa era fonamental per a donar aqueix baló d’oxigen tan necessari als sectors productius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia”.

Ateses les diferents convocatòries, en el cas de la línia dirigida als sectors tradicionals s’han aprovat cinc pagaments per un import de 367.400 euros, que ha beneficiat a 164 persones autònomes i micropimes. En el cas de la línia d’ajudes dirigides al sector de la cultura i educació -el termini de sol·licitud de la qual està obert fins a este pròxim dijous dia sis de maig-, s’han aprovat dos pagaments que ascendixen a 574.200 euros i que ha beneficiat a 246 persones autònomes, micropimes i associacions.

Les ajudes municipals s’estan caracteritzant per la rapidesa en el seu ingrés en compte. De fet, esta es produix de manera prèvia a la comprovació de la documentació aportada i en cas que hi haja incorreccions en esta, existix un termini d’esmena.

Així mateix, Pilar Bernabé ha recordat que s’ha aprovat una nova línia d’Ajudes del Pla Resistir, la 5a convocatòria, dirigides al sector de les Cerimònies i Celebracions, a la qual es destinarà fins a 6.000.000 euros, “un sector que també s’ha vist altament afectat per les restriccions marcades per a fer front a la pandèmia”. Està nova convocatòria va dirigida als sectors de bellesa, esteticistes i perruqueries, bugaderies i tintoreries, souvenirs, fotografia, floristes, joieria i confecció, celebracions, noces i esdeveniments.

En total, les línies d’ajudes vinculades al Pla Resistir gestionades per l’Ajuntament de València han injectat més de 15.500.000 euros que han beneficiat a 6.586 empreses i persones autònomes amb l’objectiu de reactivar el sector econòmic local.

Finalment, la regidora ha assenyalat que “som plenament conscients de la situació que està travessant el nostre teixit empresarial. Esta administració és la més pròxima a la ciutadania i per això tenim una sensibilitat especial cap a les seues dificultats, i per este motiu estem fent el major esforç perquè les ajudes arriben al més prompte possible a les persones beneficiàries i es puga alleujar la difícil situació.”