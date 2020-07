València acollirà amb públic el campionat d’Espanya de Beatbox que per primera vegada comptarà amb la categoria ‘individual femení’

Connect on Linked in

El torneig, que complix la seua onzena edició, se celebrarà el pròxim 31 de juliol en el centre d’innovació Las Naves

El Campionat d’Espanya de Beatbox (Spanish Beatbox Battle, que complix la seua onzena edició, tindrà lloc en Las Naves divendres que ve 31 de juliol. Un torneig que per primera vegada en la seua història oferix la categoria ‘Individual femení’ i que conforma la primera activitat presencial del Sono·lab de Las Naves. En paraules del regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, “apostem per les noves tecnologies aplicades a les tendències musicals actuals com a vehicle estratègic per a la innovació social”. La competició tindrà lloc en La Mutant a la vesprada, mentre que al matí en el centre d’innovació les persones que ho desitgen podran assistir a tallers impartits per campions de beatbox i loopstation.



Es tracta de la primera activitat presencial del Sono·lab del centre d’innovació Las Naves amb la qual segons el regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, “apostem per les noves tecnologies aplicades a les tendències musicals actuals com a vehicle estratègic per a la innovació social”. “Volem que totes les persones tinguen oportunitat d’accedir al Sono·lab, per la qual cosa celebrarem activitats dirigides a persones amb capacitats diferents i en risc d’exclusió social”, ha incidit.



Pel que fa a que siga la primera edició que inclou la categoria de ‘Individual femení’, cal destacar que és l’única a Espanya que atorga una certificació internacional i, a més, oferix a la persona guanyadora la possibilitat de participar en el major esdeveniment mundial de beatbox, el Beatbox Battle World Championship.