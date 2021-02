València acollirà el Campionat d’Europa de Triatló de 2021

Connect on Linked in

Marzà: “Des de la Generalitat estem potenciant que el nostre territori siga referent d’atracció de cites esportives i aquest campionat és una fita importantíssima”

València ha sigut elegida com a seu oficial del pròxim Campionat d’Europa de Triatló, després d’una temporada 2020 en què la situació global viscuda amb la pandèmia no va permetre la celebració del títol continental.

El Campionat d’Europa d’aquesta temporada se celebrarà una vegada finalitzats els Jocs Olímpics i els Paralímpics de Tòquio, on s’erigiran els campions i campiones olímpics i paralímpics, en l’última part de la temporada. El campionat continental comptarà amb la competició elit en categories masculina i femenina, a més de la prova de paratriatló, i els campionats d’Europa per a grups d’edat tant en distància esprint com en distància olímpica.

El màxim responsable d’Esport de la Generalitat, el conseller Vicent Marzà, ha explicat que “des de la Generalitat estem potenciant que el nostre territori siga referent d’atracció de cites esportives rellevants, i en el cas del Campionat d’Europa de Triatló és una fita importantíssima en el calendari d’aquesta modalitat esportiva. Totes les institucions implicades hem format un gran equip per a aconseguir atraure a València l’edició d’enguany. Som la ‘Comunitat de l’Esport’ i volem que València siga un referent del triatló. Ho estem aconseguint i acollir aquest esdeveniment és un impuls molt positiu també per als i les esportistes valencians de triatló, que continuarem acompanyant en diferents línies d’actuació”.

Serà una oportunitat única per a tots els triatletes espanyols que vulguen competir amb els colors de la selecció en un Campionat d’Europa que a més se celebra a casa. L’última edició celebrada a Espanya d’aquest campionat va ser l’any 2011, a la ciutat gallega de Pontevedra.

València té un bagatge organitzatiu extens i experimentat tant a escala nacional com internacional. De fet, va albergar el Campionat d’Europa en 2004, que va ser prova valedora per als JJOO d’Atenes 2004 en categoria elit. I en les últimes temporades ha albergat la Copa d’Europa de Triatló en 2018, el Campionat d’Europa Sub-23 i de Paratriatló en 2019, i l’última prova internacional de 2020 amb la Copa del Món disputada el passat mes de novembre. Sens dubte, un camí seguit any rere any amb tenacitat i el treball coordinat de la Federació Espanyola de Triatló junt amb la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, l’Ajuntament de València, la Fundació Trinidad Alfonso, la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, i que de nou afronta un repte majúscul amb l’organització del Campionat d’Europa d’enguany.

La competició acollirà un any més el circuit de triatló popular Mediterránea Triatlón, la qual cosa permetrà que els aficionats al nostre esport puguen competir en un marc incomparable i en l’entorn d’aquest campionat continental. Com ja està sent habitual, la competició popular disposarà de distàncies superesprint, esprint i olímpica.

Renato Bertrandi, president de la European Triathlon Union, ha destacat que està “molt feliç de poder confirmar que el nostre Campionat d’Europa de Triatló serà a la ciutat de València després de la disputa dels JJOO de Tòquio. Hi ha una llarga història i vincles entre el triatló i la ciutat. Els més recents són l’organització dels campionats d’Europa Sub-23 en 2019 i en 2020, en condicions molt difícils per la pandèmia, i el Mundial. El Campionat d’Europa d’enguany 2021 tindrà lloc en la segona part de la temporada i tots hem de ser positius en pensar que estarem en un estat molt més relaxat. Vaig estar present en l’esdeveniment de 2019 i he sigut testimoni de la professionalitat en l’organització de l’esdeveniment i la gran hospitalitat que la ciutat de València ha lliurat a la nostra família del triatló. Per aquest motiu m’ha encantat assignar la màxima competició continental de triatló enguany a València. A més dels millors atletes d’elit, l’esdeveniment comptarà amb milers de triatletes de grups d’edat, provinents de tota Europa i que competiran amb orgull en els carrers de la capital valenciana per a guanyar una medalla. Estic segur que València i el Campionat d’Europa seran una gran festa, amb les 43 banderes de les nostres federacions ondejant en la Desfilada de les Nacions. I serà també l’ocasió de celebrar amb il·lusió el final d’un període fosc que ha afectat no només l’esport sinó també les nostres vides. El meu més sincer agraïment a la Comunitat, a la ciutat, a l’Ajuntament, a la Diputació i a la resta d’institucions i a la Federació Espanyola pel suport”.

Per la seua banda, el president de la Federació Espanyola de Triatló, José Hidalgo, ha declarat que “després que en 2020 la pandèmia obligara a suspendre la competició més important a escala continental, el Campionat d’Europa de Triatló, és una gran responsabilitat per a la FETRI i per a València albergar la reactivació de la màxima competició europea, tant per als elit com per als grups d’edat. Crec que el bon treball que ha dut a terme València, especialment en els últims anys i principalment tancant el calendari internacional la temporada passada, ha sigut el millor aval perquè la màxima competició europea de triatló se celebre enguany al nostre país. Acollim l’encàrrec de l’europea amb gran responsabilitat i també volent fer de València un referent il·lusionant per a tots els triatletes europeus”.

Pilar Bernabé, regidora d’Esports de l’Ajuntament de València, ha destacat que “ens alegra l’anunci de la Federació Europea de Triatló i l’elecció de València com a seu del Campionat d’Europa. València és una gran ciutat, amb una gran capacitat organitzativa en esdeveniments esportius. València és destinació per a la pràctica d’esport segur i la celebració d’aquest campionat, sempre que la situació sanitària ho permeta, ens consolidarà com a epicentre del triatló internacional. De nou, demostrarem al món la nostra il·lusió i aposta per l’esport, sent amfitrions dels triatletes europeus que vinguen a la nostra ciutat i consolidant-nos com a capital mediterrània de l’esport. Sens dubte, aquest campionat europeu suposa una gran oportunitat tant per a la nostra ciutat, com per al triatló valencià”.

Elena Tejedor, directora de la Fundació Trinidad Alfonso, també ha fet una valoració d’aquest anunci: “Estem molt contents que l’ETU i la FETRI continuen apostant per València per a acollir els grans esdeveniments del triatló internacional. Aquest campionat d’Europa és un exemple més que s’estan fent bé les coses i per això els organismes de les disciplines més potents aposten per celebrar els seus esdeveniments a la nostra ciutat. Després de les proves d’altíssim nivell de triatló dels últims anys, estem molt satisfets de continuar creixent i de seguir posicionant-nos com la ‘Comunitat de l’Esport’. Mantenim la il·lusió i confiem que la situació sanitària millore per a poder acollir el màxim possible de participants i que la ciutat gaudisca d’aquest gran esdeveniment. Un dels afanys de la nostra Fundació i del nostre president, Juan Roig, és continuar reivindicant que l’esport és fonamental en la nostra societat per dos motius: d’una banda, hem demostrat que l’esport és segur i que és sinònim de salut; d’una altra, és un important generador de riquesa.”

Andrés Campos, diputat de Joventut i Esports de la Diputació de València, per la seua banda, ha explicat que “tots hem d’estar d’enhorabona perquè l’any 2021 València serà la seu del Campionat d’Europa de Triatló. Esdeveniments esportius com aquest tenen en València la seu perfecta. Gràcies a tots els que d’una manera o d’una altra han aconseguit fer realitat la pròxima realització d’un esdeveniment d’aquest nivell. La presència del Campionat d’Europa de Triatló a València consagra la popularitat d’aquest esport a la nostra ciutat.

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana té adscrits ni més ni menys que 82 clubs, i té 2.827 esportistes federats, tan sols a la província de València. Això ens dona una idea de la popularitat i l’arrelament que aquesta disciplina esportiva té a la nostra comunitat.

La Diputació de València s’implicarà per a aconseguir que València siga novament ‘punt de referència’ en la pràctica d’un esport, en aquest cas el triatló, que reunirà a València atletes de tota Europa”.

Per a finalitzar, la presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa, ha explicat: “Vull agrair a l’ETU l’oportunitat que ens ofereix per a poder albergar el Campionat d’Europa de Triatló aquest 2021 a la ciutat de València. Un dels nostres objectius és poder acollir esdeveniments internacionals en què prevalga la seguretat tant des del punt de vista tècnic com des del sanitari. A més, poder acostar la competició internacional als nostres federats i que puguen gaudir d’un esdeveniment com aquest a casa és una de les motivacions per a organitzar un campionat d’aquestes magnituds. Tot això sense deixar de costat la faceta popular del triatló de València, en què les persones que es vulguen iniciar en el nostre esport ho podran fer en un entorn espectacular com el que ens ofereix la capital del Túria, a més de poder debutar en un gran escenari com és el del Campionat d’Europa. Per a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana és important que l’ETU, la FETRI, l’Ajuntament de València, la Diputació de València, la Direcció General d’Esport, i la Fundació Trinidad Alfonso continuen donant suport i col·laborant en aquest projecte per a aconseguir entre tots que el triatló continue creixent any rere any a la nostra comunitat. Ens veiem a la meta”.–