València acollirà la Copa del Rei de Bàsquet el 2026 i 2027

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat l’ambició de la Comunitat Valenciana per l’esport en l’anunci que la ciutat de València serà la seu de la Copa del Rei de Bàsquet en les edicions 2026 i 2027.

Esta important competició es disputarà al pavelló Roig Arena entre el 19 i el 22 de febrer de 2026, mentre que la data per a l’edició de 2027 es confirmarà més endavant.

Acompanyat pel president de l’Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Antonio Martín, i l’alcaldessa de València, María José Catalá, Mazón ha remarcat la capacitat del territori per acollir grans esdeveniments esportius.

A més de la Copa del Rei, la Minicopa Endesa també es celebrarà íntegrament a la Comunitat Valenciana durant les temporades 2025-2026 i 2026-2027, amb la fase final a València i la primera fase en una seu de la Comunitat que encara s’ha de determinar.

Per la seua part, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha expressat l’orgull de la ciutat per ser seu d’un torneig que, segons molts, és “la competició de clubs més espectacular del bàsquet FIBA” i va agrair la confiança de la Generalitat i l’ACB per escollir esta ciutat.

Antonio Martín, president de l’ACB, també va mostrar la seua satisfacció per l’anunci i va destacar que la Copa del Rei “la fan les aficions”, afegint que la passió dels valencians serà clau per fer d’este esdeveniment una experiència inoblidable.