València acollirà la gala dels Premis Goya en 2022

La ciutat de València acollirà la 36a Gala dels Premios Goya que se celebrarà en 2022, coincidint amb la Capitalitat Mundial del Disseny.

La Junta de Govern Local ha acordat acceptar esta proposta de l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya, així com la de ser espai col·laborador durant el 2021, per a l’obertura de les commemoracions de l’any d’homenatge al cineasta Luis García Berlanga que culminaran amb la gala dels premis del cine espanyol que es desenvoluparà al Palau de les Arts. A més, l’executiu local ha decidit impulsar un acord econòmic i logístic amb la Generalitat i la Diputació per a impulsar este acte que tindrà una important repercussió socioeconòmica en la ciutat.

L’alcalde Joan Ribó, ha fet este anunci acompanyat de la vicealcaldessa Sandra Gómez en finalitzar la reunió de la Junta de Govern Local.

La ciutat de València podrà retre homenatge a un dels seus fills més il·lustres i reconeguts com és Luís García Berlanga.

Estos premis ajudaran a dinamitzar l’economia local, comportaran un retorn de la imatge de marca de València i un impacte turístic i cultural, gràcies a la seua repercussió.