València acollirà la IV edició de la Fira de les comarques del 5 al 7 d’abril.

La Diputació de València pretén amb aquesta Fira donar a conéixer l’encant que s’amaga a les localitats i municipis valencians.

València ja està preparant-se per a acollir la IV edició de la gran festa del turisme: La fira de les comarques, que se celebrarà del 5 al 7 d’abril a la Plaça de Bous de la ciutat. Un total de 14 demostracions gastronòmiques, 17 actuacions folklòriques, 9 demostracions artesanals, sortejos i moltes més sorpreses seran els protagonistes a la fira. Localitats com Cullera i Torrent, que és el primer any que participen, col·laboraren a la festa.

Jesús Ros, alcalde de Torrent, ens ha contat que presentaran de la seua localitat a la Fira.

Aquest any s’aposta pel turisme amb el projecte gastronòmic ‘Del Tros al Plat’. Les portes de la fira s’obriran el divendres a les 18.00 de la vesprada i tancaran diumenge a les 20.00. Una cita que cap de nosaltres podem perdre’ns.