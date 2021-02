València acollirà la X Edició dels Premis Europeus de Vies Verdes 2021

Connect on Linked in

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols i l’Associació Europea de Vies Verdes signaran un conveni per a la celebració de la desena edició dels Premis Europeus de Vies Verdes 2021 que se celebrarà al setembre a València.

A més del lliurament de premis, tindrà lloc una jornada internacional i una visita tècnica a una de les Vies Verdes de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de donar difusió i promocionar el coneixement i l’ús de les Vies Verdes en aquesta comunitat.

La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, l’Associació Europea de Vies Verdes (EGWA, en les seues sigles en anglés) i la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols signaran un conveni de col·laboració, el principal objectiu de la qual és l’organització dels premis Europeus de Vies Verdes.

L’Associació Europea de Vies Verdes organitza des de 2003, amb caràcter biennal, els prestigiosos premis europeus European Greenways Award (EGA, per les seues sigles en anglés) per a destacar les millors pràctiques, iniciatives i assoliments aconseguits a Europa en relació amb les Vies Verdes. Una associació en la qual la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols ostenta la Secretaria General i en la qual la Generalitat Valenciana és membre fundador.

Les Vies Verdes es coneixen amb diferents noms segons el país: Voies Vertes, Vies Verdes, RAVEL, Ecopistas, Radwege auf alten Bahntrassen, railtrails. La passada edició d’aquests premis ha tingut lloc a Letònia i les anteriors s’han anat celebrant en diferents llocs d’Europa.

Dins d’aquest conveni es recullen, a més de la fallada i lliurament dels X Premis “European Greenways Award”, que se celebrarà a la Comunitat Valenciana el mes de setembre, una Jornada Internacional sobre Turisme, Bicicleta i Vies Verdes i una visita tècnica a una de les Vies Verdes de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat, a través de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, manté un compromís inequívoc amb el desenvolupament de les Vies Verdes. A aquest efecte, desenvolupa diversos traçats de Vies Verdes que formen part d’una Xarxa d’itineraris no motoritzats, que integra la ruta EuroVelo i la Via Litoral, en el marc de l’Estratègia de Mobilitat de la Generalitat Valenciana.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España ha destacat que “amb aquesta iniciativa tractem de mostrar els efectes saludables de l’ús d’aquests itineraris, el caràcter sostenible de les pràctiques de mobilitat no motoritzades i el valor patrimonial, turístic i paisatgístic de les vies. Des de la Generalitat volem que els ciutadans i ciutadanes de la Comunitat vegen en aquests camins llocs per a practicar esport, gaudir dels seus moments d’oci i realitzar desplaçaments quotidians de manera respectuosa amb el medi ambient i l’entorn”.

Per al Director Gerent de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, José Carlos Domínguez Curiel, “aquest conveni representa el compromís i l’estreta col·laboració de les tres institucions signants per a posar en valor les Vies Verdes de la Comunitat Valenciana. A Espanya existeixen més de 3.100 quilòmetres d’aquestes vies, que tenen un important impacte per a la societat en recuperar infraestructures ferroviàries reconvertides per a la realització d’activitats saludables, afavorir una mobilitat sostenible i promoure l’economia dels territoris”.

Per part seua, el president de l’Associació Europea de Vies Verdes, Giulio Senes, destaca la seua “satisfacció per aquest conveni, que és fruit del compromís de la Generalitat per la promoció i extensió de les Vies Verdes a València, que són excel·lents exemples a nivell Europeu”.

Les Vies Verdes juguen un paper fonamental en el desenvolupament del pla d’Estratègia de Mobilitat Segura, Sostenible i Connectada 2030 del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA), en el marc del compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.