València acollirà una de les conferències científiques internacionals més importants per a revelar els secrets del cosmos

La ciutat de València acollirà el 2021, per primera vegada, la conferència TAUP, una de les reunions científiques més importants a nivell mundial sobre la Física d’Astropartícules, disciplina que tracta qüestions clau en la comprensió del cosmos, com ara la naturalesa del neutrí, la detecció de la matèria fosca o l’origen i evolució de l’univers. La decisió es va anunciar divendres passat en la clausura de TAUP 2019, que es va celebrar la setmana passada a la ciutat japonesa de Toyama, i confirma la candidatura proposada per l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt de la Universitat de València i el CSIC, junt amb investigadors d’altres centres espanyols.

La candidatura valenciana està recolzada per grups de recerca del CIEMAT i l’Institut de Física Teòrica (IFT, UAM-CSIC),així com de les universitats d’Alcalá de Henares, Granada, Illes Balears, Santiago de Compostel·la i Saragossa. La sèrie de conferències TAUP (Topics in Astroparticle and Underground Physics) va nàixer a iniciativa d’un grup d’investigadors, principalment espanyols i italians, entre aquests els professors José Bernabeu, membre de l’IFIC, i Ángel Morales, de la Universitat de Saragossa.

TAUP és una de les conferències internacionals de major prestigi en alguns dels temes més importants en la Física actual, en particular aquells situats entre la física de partícules, la cosmologia i l’astrofísica. Per exemple la física de neutrins, una de les partícules elementals més abundants de l’univers que interactua molt poc amb la resta i que podria tindre la resposta a la qüestió de per què vivim en un món de matèria i no d’antimatèria, la matèria fosca que compon un quart de l’univers però que continua sent un misteri per a la ciència; o el que poden dir les ones gravitacionals i els raigs còsmics d’alta energia sobre el cosmos.

Amb el patrocini de la Unió Internacional de Física Fonamental i Aplicada (IUPAP), aquesta sèrie de conferències se celebra cada dos anys des de 1989, quan es va organitzar la primera edició en el Laboratori Subterrani del Gran Sasso, a Itàlia. El nom de la conferència fa referència a la Física Subterrània, la que es realitza en laboratoris situats sota grans muntanyes com el Laboratori Subterrani de Canfranc (LSC), al Pirineu aragonés. D’aleshores ençà s’han celebrat 16 edicions de TAUP, sent la de 2005 a Saragossa l’última a Espanya.

La de Toyama ha comptat amb la participació de més de 500 científics, entre aquests els professors Takaaki Kajita i Arthur McDonald, guardonats amb el premi Nobel de Física en 2015. Entre els resultats presentats en TAUP 2019 destaquen els primers que anuncia l’experiment KATRIN, que permeten fixar un límit superior a la massa del neutrí de 1,1 eV (dues milionèsimes de la massa de l’electró) a partir de mesures en laboratori de la desintegració del triti.

“Per a l’IFIC constitueix un gran reconeixement aquesta elecció, per a la qual s’ha valorat tant el treball dels nostres grups de recerca com la nostra capacitat per a organitzar grans esdeveniments internacionals. La celebració de TAUP 2021 a València permetrà als investigadors de l’IFIC, i especialment als més joves, entrar en contacte amb els majors experts mundials d’un camp tan dinàmic com la Física d’Astropartícules”, remarca Sergio Pastor Carpi, investigador de l’IFIC que ha presentat al Japó la candidatura valenciana. L’organització d’aquesta prestigiosa conferència a Espanya reconeix l’impacte dels grups espanyols dedicats a la Física d’Astropartícules, i en particular la trajectòria del centre d’investigació valencià en aquest camp, on desenvolupa importants projectes, tant experimentals com teòrics.

L’IFIC participa en la construcció del major telescopi de neutrins del món al Mediterrani, KM3NeT, i en altres experiments dedicats a estudiar aquesta elusiva partícula com T2K (Japó), DUNE (EUA) o NEXT (LSC). En estreta col·laboració amb els experiments, diferents grups d’investigació de l’IFIC desenvolupen teories per a explicar les propietats dels neutrins, l’origen de la seua massa i la seua utilització com a ‘missatgers’ per a estudiar el cosmos i fins i tot l’interior de la Terra; com es va crear la matèria que compon l’univers que habitem; quina és la naturalesa de la matèria fosca i com es podria detectar, i quin és l’origen dels raigs còmics més energètics que es coneixen.