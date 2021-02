Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pilar Bernabé: “Des de l’Oficina Re-Activa estem ajudant de manera personalitzada a les persones autònomes i pimes en el procés de sol·licitud”

València Activa, a través de l’Oficina Re-Activa, assessora de manera personalitzada a les persones sol·licitants de les Ajudes Parèntesis del Pla Resistir que tinguen dubtes o Requerisquen d’ajuda concreta durant el procés de sol·licitud. Així, durant esta setmana l’Oficina Re-Activa ha realitzat més de 400 atencions en relació amb el procés de sol·licitud de les Ajudes Parèntesis, solucionant consultes via webchat, mail i telefònica, unes consultes que s’han incrementat de manera substanciosa en la jornada de hui, dia en què s’ha obert el termini de sol·licitud.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha agraït als i les potencials beneficiàries que estiguen seguint les indicacions i registrant les sol·licituds de manera escalonada. “Estem treballant per a ajudar als sectors productius de la nostra ciutat més afectats per la pandèmia”, ha manifestat la regidora.

De la mateixa manera, la regidora ha volgut destacar que gràcies a la col·laboració entre regidories “hem millorat el procediment i hem sigut més didàctics, explicant amb antelació els requisits i documentació a aportar perquè les persones interessades pogueren anar preparant la seua sol·licitud amb l’antelació suficient. Fins i tot hem organitzat un webinar específic per a informar sobre les ajudes i resoldre dubtes, al qual han accedit més de 600 persones”.

“Tramitarem estes subvencions el més ràpid possible perquè puguen arribar com més prompte millor als seus destinataris, perquè el moment així ho requereix. Volem injectar liquiditat immediata als sectors productius locals més afectats per la Covid19”, ha recordat

Així mateix, Bernabé ha assenyalat que “des de València Activa, a través de l’Oficina Re-Activa, realitzem una labor d’acompanyament, oferint un servici d’assessorament personalitzat i de qualitat, per a guiar a totes les persones autònomes i micropimes que desitgen sol·licitar esta ajuda. Volem que se senten recolzades en tot el procés de sol·licitud, que, a vegades, pot ser una mica complicat”.

Les persones que tinguen qualsevol tipus de dubte en relació al procés de sol·licitud poden dirigir-se al webchat de l’Oficina Re-Activa que trobaran en la pàgina web de València Activa; poden escriure a reactiva@valenciactiva.es o telefonar al 010.