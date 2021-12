València Activa connecta 200 lideresses en el 1r Fòrum de Lideratge Femení, una trobada per inspirar i trencar sostres de vidre

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha impulsat el Primer Fòrum de Lideratge Femení, que s’ha celebrat en el Palau de Congressos amb l’objectiu d’analitzar, referenciar, connectar i visibilitzar el lideratge exercit per les dones, una trobada en la qual han participat la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez; la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i la regidora de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé.

“El Primer Fòrum de Lideratge Femení naix per a visibilitzar referents del lideratge femení, dones que ocupen llocs de responsabilitat i que poden servir d’inspiració a altres dones, perquè volem posar en valor el talent i lideratge femenins i evidenciar que les dones no tenen límits”, ha apuntat la vicealcaldessa Sandra Gómez.

Per la seua banda, durant l’obertura d’este esdeveniment, la consellera Carolina Pascual ha incidit en què “quan parlem de lideratge femení no parlem només de les oportunitats per a les dones, sinó de l’oportunitat per a tota la societat. I és una gran oportunitat. Una societat que no impulse i visibilitze el talent i el lideratge de les dones està perdent el 50 per cent de la seua capacitat.”

Pilar Bernabé, regidora de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, ha reivindicat la necessitat d’impulsar esdeveniments com estos, “amb els quals visibilitzem i connectem dones que obrin pas en els seus sectors, perquè les seues veus han de ser escoltades en els espais de decisió, la seua veu ha d’arribar als punts on resideix el poder i es fixen els objectius que impacten en la nostra societat.”

“Les dades ens mostren que hi ha moltes menys dones en llocs de lideratge que homes i és la nostra obligació com a responsables públics voltar esta situació. Des de les administracions hem d’impulsar el canvi i treballar per a tancar escletxes com les que genera el fenomen dels sostres de cristall”, ha defensat la regidora Pilar Bernabé.

Sota el lema ‘Quan una dona avança, avancem totes’ s’ha celebrat este esdeveniment en el qual les assistents han conegut l’experiència de dones que obrin pas.

A través de tres taules especialitzades on s’han tractat qüestions específiques relatives al lideratge exercit per les dones en camps com la investigació i la ciència, l’economia del coneixement, o casos transversals de lideratge exercit per dones en sectors més masculinitzats.

Durant la primera taula ‘Lideresses en sectors masculinitzats’ s’ha abordat la situació del lideratge femení en sectors en els quals les dones estan infrarepresentades, un espai en el qual han participat Alexandra Cortés, directora general de Ferros La Pobla; Sara Gómez, directora executiva del projecte Dona i Enginyeria de la Reial Acadèmia d’Enginyeria d’Espanya, i Alicia Martínez, sòcia voluntària de la Direcció d’Expansió d’Elles Volen Alt i pilot d’helicòpter; un espai moderat per Patricia Campos, expilot de l’Armada espanyola i entrenadora de futbol.

En la taula ‘Dona i lideratge en àmbits STEM’, s’ha reflexionat sobre el lideratge exercit per les dones en els sectors de la ciència i la tecnologia, un espai en el qual han participat Pilar Mateo, científica i presidenta de Inesfly Corp i Anna Lluch, Catedràtica Emèrita de la Universitat de València i Coordinadora del Grup d’Investigació de Biologia en Càncer de Mama-INCLIVA. La taula ha estat moderada per Elena Pinilla, investigadora distingida en el Centre de Tecnologia Nanofotònica de la UPV i vicepresidenta de la Reial Societat Espanyola de Física.

En l’última taula, ‘Economia del coneixement: el paper de les dones líders’, han intervingut María Benjumea, CEO de South Summit; Victoria Majadas, sòcia funda-daura en Smart To People i presidenta de BIGBAN Inversors Privats; i Margarita Albors, presidenta de Social Nest Foundation; una taula que ha sigut moderada per Laura Olcina, directora general del ITI.

Igualment, les assistents han pogut gaudir de dos ponències a càrrec de Gloria Lomana, presidenta de 50&50 Gender Leadership, que ha parlat de ‘Lideratges femenins, lideratges inclusius’’ i Sandra Deltell, sòcia de PwC España i vicepresidenta de EVAP, que ha portat per títol ‘Dona, lideratge i biaixos inconscients’.

Les persones que desitgen tornar a gaudir dels continguts d’aesta trobada poden fer-ho en el canal de YouTube de València Activa.