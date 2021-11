València Activa connecta a més de 200 dones i visibilitza el talent femení local en la 1a Trobada del Dia de la Dona Emprenedora

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “Esdeveniments com este són fonamentals per a les dones que han emprés o que estan pensant a emprendre, perquè és crucial que creen sinergies, compartisquen experiències i tinguen les seues pròpies xarxes professionals amb altres dones com elles”

L‘Ajuntament visibilitza els casos de dones que han decidit emprendre perquè inspiren i servisquen de referència

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha organitzat una trobada amb motiu del Dia Internacional de la Dona Emprenedora, que se celebra hui, una jornada en la qual ha connectat a més de 200 dones i en la qual s’han visibilitzat els casos de dones que han decidit emprendre perquè inspiren i servisquen de referència a potencials emprenedores.

“Diuen que emprendre sent dona és tota una revolució. I tota revolució naix d’un moment d’inspiració. I precisament per a això, per a inspirar, organitzem esta trobada en el Dia de la Dona Emprenedora, perquè dones amb iniciativa emprenedora puguen connectar-se i descobrir la història de grans emprenedores, de dones tan reals com elles mateixes”, ha explicat durant la seua intervenció la regidora de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Durant esta trobada, les assistents han pogut inspirar-se a través de les experiències d’un “nodrit” grup d’emprenedores de referència de l’ecosistema valencià. La jornada ha arrancat amb les vivències de les 7 emprenedores que estan fent ús del coworking d’Espai Lidera, que han explicat com estan posant en marxa els seus projectes en una primera fase inicial.

També hi ha hagut espai per a un estadi més avançat en el procés d’emprenedoria, un bloc en el qual un grup d’emprenedores “tech”, de referència, compost per Regina Monsalve, Secretaria Tècnica de la Mesa de l’Enginyeria Valenciana; Ángela Pérez, CEO de Imegen; Sonia Pérez, CEO de Projecte A; i Pilar Prados, CEO de Bounsel, han abordat els reptes de futur de les emprenedores en el sector digital.

Així mateix, els i les assistents han conegut alguns dels projectes d’impacte impulsats per dones que han apostat per emprenedoria social, de la mà de Pilar Almenar, directora de Projecte Impreses; Helga Figueroa, CEO de DoggieSnax – De Tapes amb El meu Gos i Isabel Sánchez, CEO i sòcia fundadora de Global Ètica, una taula que ha sigut moderada per Luz Martínez, Communications Manager de Zubi Labs.

D’igual manera, les assistents han pogut aproximar-se a alguns dels programes i servicis de suport i acompanyament a l’emprenedoria femenina que poden trobar a València, tant per part de la iniciativa pública com privada. De la mà de María Horness, coordinadora d’Ocupació de València Activa, han pogut conéixer els servicis d’esta fundació i també han pogut conéixer què ofereix el PAEM de la mà de Lorena Cebrián, coordinadora del programa. També han participat en este espai María Barbasán, fundadora de Preciosea i organitzadora de Womprende i Ana Company, tresorera de EVAP.

En la franja central de l’esdeveniment les dones presents han gaudit i aprés amb un taller impartit per Irene Milián, consultora de Marca Personal i Estratègia de Negocis, que ha oferit les claus per a posicionar la marca personal.

I, finalment, ha conclòs la trobada Cristina Aristoy, CEO i cofounder de Singularu, que ha explicat des de la seua experiència personal i professional com ha viscut l’aventura d’emprendre, una intervenció que ha buscat inspirar i animar a iniciar els seus projectes a les participants en l’esdeveniment.

“Des de València Activa treballem per a impulsar l’emprenedoria femenina a través de diferents servicis i programes de suport i acompanyament, com els que desenvolupem des d’Espai Lidera. Esdeveniments com esta primera Trobada del Dia de la Dona Emprenedora també són fonamentals per a les dones que han emprés o que estan pensant a emprendre, perquè és crucial que creen sinergies, compartisquen experiències i tinguen les seues pròpies xarxes professionals amb altres dones com elles”, ha conclòs Pilar Bernabé.