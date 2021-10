València Activa destina 250.000 euros a patrocinar 53 esdeveniments per fomentar l’economia del coneixement

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “En esta segona convocatòria passem de secundar amb 50.000 euros 15 projectes a destinar 250.000 euros per patrocinar més de mig centenar d’esdeveniments”

L’Ajuntament de València, a través de València Activa i VLC Tech City, ha resolt la convocatòria de patrocini d’esdeveniments sectorials amb la qual destina 250.000 euros a patrocinar esdeveniments, fires, exposicions o xarrades eminentment divulgatives de temàtiques relacionades amb la tecnologia, innovació, ciència, investigació, disseny, emprenedoria i consolidació empresarial, que es desenvolupen en el municipi de València i ajuden a posicionar la ciutat com un referent en l’economia del coneixement.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “l’objectiu d’esta convocatòria és contribuir al posicionament de la nostra ciutat com a hub de referència internacional en matèria de tecnologia i innovació i reactivar l’economia local.”

“En aesta segona convocatòria passem de secundar amb 50.000 euros 15 projectes a destinar 250.000 euros per patrocinar més de mig centenar d’esdeveniments. Enguany hem multiplicat per cinc l’import de la convocatòria per arribar a més projectes que, sens dubte, faran de València una ciutat referent en l’economia del coneixement”, ha assegurat Pilar Bernabé.

Així, una primera convocatòria, la dirigida a persones físiques o jurídiques, com les comunitats de béns, societats civils o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica, compta amb un import de 150.000 euros amb els quals es farà costat a 30 projectes; mentre que la segona convocatòria compta amb un import de 100.000 euros amb els quals es patrocinarà 23 projectes d’entitats sense ànim lucre, associacions, fundacions, sindicats, col·legis professionals i, en general, entitats sense ànim de lucre.

Projectes seleccionats

Alguns dels esdeveniments patrocinats seran el Fòrum Econòmic Espanyol “Oportunitats en els Sectors Actius en Digitalització”, organitzat per Innsomnia, els “FTalks” impulsats per KMZero o les “Trobades de Disruptors i Innovadors”, on s’analitzaran els perfils tecnològics més demandats per les empreses.

Pel que respecta a les entitats sense ànim de lucre, se subvencionaran esdeveniments com el congrés Go Digital Nacional 2021, organitzat per Cambra València; el Congrés nacional de Business Angels, impulsat per BigBan Inversors Privats; el IV Fòrum Enginyeria i Societat que organitza la Mesa de l’Enginyeria Valenciana i que enguany tractarà el paper de les dones en l’empresa en l’era digital, o el II Congrés Internacional de l’Associació Internacional de Nòmades Digitals, que analitzarà els avantatges que oferix València com a destinació de teletreball i nòmades digitals.