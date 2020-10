València Activa gestionarà la selecció de personal per a una empresa de disseny de cases modulars

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “La col·laboració entre l’Administració local i les empreses és necessària per a millorar l’ocupabilitat dels valencians i valencianes”

L’Ajuntament de València, a través de l’Agència d’Ocupació de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb Casas inHAUS, empresa especialitzada en el disseny i fabricació de cases modulars. “La col·laboració entre l’Administració local i les empreses és necessària per a millorar l’ocupabilitat dels valencians i valencianes”, ha defensat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.



D’esta manera, després de la signatura d’este conveni, s’estableix un marc de col·laboració entre la València Activa i Casas inHAUS en matèria d’informació, formació i orientació professional, així com en els processos de selecció de personal. Fruit d’esta col·laboració el personal tècnic de l’Agència d’Ocupació de València Activa preseleccionarà, d’entre les persones inscrites com a demandants d’ocupació en l’agència, a potencials treballadors/as per a cobrir els llocs demandem per aquesta empresa valenciana. De moment València Activa està gestionant ofertes d’ocupació de Casas inHAUS de diferents perfils (obrers, pintors/as, alicatadores/as i encarregat/a d’obra).



La regidora Pilar Bernabé ha reiterat el seu compromís a col·laborar amb el sector privat “perquè esta col·laboració és necessària per a oferir més i millors oportunitats a la ciutadania, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables”. “Col·laborar amb empreses líders com Casas inHAUS valida el model de gestió de la nostra Agència d’Ocupació i ens anima a continuar treballant en la mateixa línia”, ha afegit. A més, Bernabé ha agraït que “hi haja empreses que s’impliquen i facen el pas per a crear sinergies amb les administracions en benefici dels valencians i valencianes”.



Per part seua, Rubén Navarro, arquitecte, gerent i director de Desenvolupament de Negoci de Casas inHAUS, ha indicat que “des de Casas inHAUS donem suport a la integració en el món laboral mitjançant diferents programes com el de València Activa perquè sabem que professionals preparats i formats són la clau de l’èxit de la nostra empresa”.

MÉS DE 470 EMPRESES COL·LABORADORES



L’Agència d’Ocupació València Activa, que compta actualment amb més de 10.000 persones inscrites, col·labora en la gestió d’ofertes d’ús de més de 470 empreses locals i multinacionals com Power Electronics España, Primark, Verne Group, Dealz o supermercats Vidal.



Bernabé ha ressaltat la “importància de treballar de manera conjunta amb empreses privades a l’hora de generar noves oportunitats laborals, així com d’oferir la formació necessària que demanda el mercat de treball”.