València Activa i Agenda Digital lideren l’àrea de treball de VLC Tech City per a modernitzar l’administració

Connect on Linked in

Pilar Bernabé: “VLC Tech City és un clar exemple del compromís del consistori per potenciar una economia basada en la innovació, la tecnologia i el coneixement que redunde en benefici de la societat”

La plataforma VLC Tech City ha incorporat a Smart City València i al SerTIC com co-líders juntament amb València Activa en el grup de treball creat per esta plataforma per a canalitzar i coordinar els projectes relacionats amb la modernització de l’Administració que es vagen a presentar a la convocatòria dels fons europeus Next Generation, una incorporació que s’ha formalitzat després de la reunió entre la regidora Pilar Bernabé i el regidor Pere Fuset.

“Un dels objectius que s’han plantejat en el Pla Estratègic de VLC Tech City és impulsar la modernització de l’Administració, una fi per al qual resulta fonamental la col·laboració entre els diferents departaments municipals implicats en este procés i, sens dubte, en la consecució d’este objectiu Smart City València té un paper transcendental”, ha destacat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Per part seua, el regidor d’Administració Electrònica i Agenda Digital, Pere Fuset, ha indicat que la transformació digital que està experimentant València deu abraçar tots els agents de la ciutat per a que siga una oportunitat realment útil per avançar com a ciutat intel·ligent i sostenible al temps que generem noves oportunitats econòmiques i laborals”. En este sentit l’edil ha avançat que ”des d’Agenda Digital ens implicarem junt a València Activa per a captar el màxim possible de fons i projectes amb que modernitzar la ciutat”.

Fuset ha recordat que les delegacions d’Agenda Digital treballen ja en diversos fronts en el marc dels projectes potencialment beneficiaris dels fons Next Gen. “D’una banda la digitalització de l’administració pública, i d’altra la consolidació de València com a smart city” i ha assenyalat que “la nova col·laboració amb València Activa afavorirà que el sector empresarial i professional siguen actors protagonistes d’estos processos i no simples espectadors”.

D’esta manera, amb estes incorporacions, el grup de treball de VLC Tech City ha quedat integrat, a més de per València Activa i Smart City València i SerTIC, per AECTA, la Universitat de València, Smart To People, València Excellence, el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana, IVACE, COEV (Col·legi Oficial d’Economistes de València), COITCV, el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València i La Marina.

“Al final, quan parlem de modernització de l’Administració parlem de canviar la cultura d’una organització, en el nostre cas l’Ajuntament de València, al voltant de tres eixos: processos, tecnologia i persones, harmonitzant-los i orientant-los cap a resultats mesurables amb la finalitat de ser més àgils i eficients i prestar un millor servei a la ciutadania”, ha remarcat Bernabé.

VLC TECH CITY I ELS FONS EUROPEUS NEXT GENERATION

VLC Tech City és una plataforma de col·laboració públic-privada, integrada pels principals agents econòmics i socials vinculats amb la innovació i el coneixement, que connecta tot l’ecosistema tecnològic i innovador de la ciutat per a generar ocupació i creixement que treballa en el repte de convertir-se en una ciutat de l’avantguarda, amb un sector econòmic potent i sostenible, fonamentat en la tecnologia, la innovació i la digitalització, amb impacte en la societat i el seu benestar.

Recentment, València Activa, a través de la plataforma VLC Tech City, ha coordinat la definició de les sis grans àrees temàtiques dels reptes presents i futurs de València, en els quals plantejar projectes transformadors a implementar a través dels fons europeus Next Generation. Estes àrees són: Emprenedors i Startups; Educació digital; Innovació i Tecnologia; Modernització de l’administració; Agroalimentació i Transició Ecològica i Salut.

L’objectiu d’estos fons de recuperació és facilitar que el model de desenvolupament a Europa siga més verd, més digital i més resilient. I, en esta línia, Pilar Bernabé ha recordat que “VLC Tech City és un clar exemple del compromís del consistori per potenciar una economia basada en la innovació, la tecnologia i el coneixement, i com esta pot beneficiar i transformar els sectors productius i econòmics de València”.

SMART CITY VALÈNCIA

Smart City València és l’oficina municipal a càrrec dels projectes relacionats amb la gestió intel·ligent i el compliment de l’agenda urbana València 2030. En concret, s’encarrega d’assessorar, orientar i informar en el model de ciutat intel·ligent i en les diferents estratègies municipals en l’àmbit de la ciutat intel·ligent i connectivitat; coordinar i dirigir l’anàlisi, disseny i gestió de projectes de Ciutat Intel·ligent, així com de dirigir projectes tecnològics d’Internet de les Coses, introducció de les TIC en els serveis públics i transformació digital.

D’igual manera, també dirigeix i coordina la integració i la compatibilitat funcional dels projectes amb els sistemes informàtics i les tecnologies de la ciutat intel·ligent i col·labora en la gestió i coordinació d’iniciatives i programes de finançament d’I+D en l’àmbit de la ciutat intel·ligent.

D’altra banda, Smart City València també està a càrrec de metodologies i normatives de treball referides a la introducció de les TIC en els servicis públics, i de coordinar al personal tècnic en les actuacions relatives a la posada en marxa de projectes i la seua posterior explotació, manteniment i continuïtat de funcionament.