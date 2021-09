Connect on Linked in

València Activa i AJEV signen un conveni per al foment de la consolidació i la igualtat en l’àmbit empresarial

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Joves Empresaris i Empresàries de València (AJEV) amb l’objectiu de desenvolupar mesures de suport i impuls que contribuïsquen a la consolidació d’empreses amb la finalitat de permetre’ls afrontar els reptes que planteja el mercat, així com el foment de la igualtat en l’àmbit empresarial.

“Amb la signatura d’este conveni volem mostrar a la societat la importància i la fortalesa de les joves empreses valencianes, un sector que genera riquesa i llocs de treball, i demostra el talent que tenim a València”, ha destacat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

Per a això, i gràcies a esta col·laboració, es fomentarà la consolidació, s’impulsarà la visibilitat de les joves empreses i es treballarà per a potenciar la igualtat en l’àmbit empresarial a través d’iniciatives com a Operació Consolida, AJEV Woman o els Premis AJEV.

Concretament, Operació Consolida es tracta d’un programa formatiu de huit sessions on s’ajuda les empreses a detectar les seues mancances, els seus problemes i necessitats, a través de l’accés a noves fórmules que permeten enriquir els seus negocis.

D’altra banda, AJEV Woman és una iniciativa que fomenta la igualtat empresarial a través de tres tipus d’accions com a tallers dirigits a potenciar la confiança en la dona empresària, trobades amb referents femenins en diferents sectors i un macroesdeveniment on es generarà el màxim impacte entorn del poder de l’empatia en l’àmbit de la igualtat.

Finalment, a través dels Premis AJEV es busca reconéixer, premiar i incentivar la labor i trajectòria dels joves empresaris i empresàries de València i província a l’hora de construir i consolidar els seus negocis.

“Des de l’Ajuntament de València i València Activa tenim especial sensibilitat, més en una època com la que estem vivint, a donar suport als nostres emprenedors i emprenedores i esta col·laboració és una mostra d’això”, ha explicat la regidora, qui ha remarcat “la importància de col·laborar i generar sinergies entre els diferents agents de la ciutat per a ajudar les joves empreses valencianes a créixer i consolidar-se en el mercat”.

Per part seua, José Vicente Villaverde, president de AJEV, ha assegurat que “des de l’Associació de Joves Empresaris i Empresàries de Valencia és tot un honor comptar amb la col·laboració oficial de l’Ajuntament de València, a través de València Activa. Sens dubte, units, reforçarem molt més la nostra missió principal: fomentar el creixement i la consolidació de les nostres joves empreses valencianes. Així, comptar amb València Activa per al desenvolupament de projectes clau per a nosaltres com és Operació Consolida, el Premi AJEV o AJEV Woman, corrobora que ens trobem en una bona línia d’acció i de gran necessitat per a les nostres empreses en el context actual”.

“La col·laboració públic-privada és clau per a millorar la competitivitat de les nostres empreses, i en això treballa AJEV, un agent clau en el teixit associatiu valencià, una entitat que genera oportunitats per als nostres empresaris i empresàries per a impulsar la creació i la consolidació empresarial i dinamitzar el nostre sector econòmic local”, ha conclòs Bernabé.