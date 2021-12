València Activa i CEV València impulsen el lideratge de 60 dones amb la 3a edició del programa Lidereses

Connect on Linked in

120 dones amb càrrecs de responsabilitat en les seues empreses han participat en el programa des de la seua posada en marxa en 2019

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, al costat de CEV València ha clausurat hui la tercera edició de ‘Lidereses’, el programa d’impuls per a la promoció de dones a llocs directius, i en el qual han participat 60 dones que ocupen llocs de responsabilitat en les seues empreses.

Segons l’informe ‘Women In Business 2021’ de Grant Thornton, a Espanya només el 34% dels llocs directius són dones, i en el cas de la Comunitat Valenciana, la xifra es reduix a un 26%. Esta xifra a Espanya s’empitjora en parlar de dones directives en grans empreses, on les dones CEO són el 23%, un percentatge que es reduix en 2 punts respecte a 2020.

En eixe sentit, Pilar Bernabé, regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, ha explicat que “davant estes dades, amb els quals veiem com la paritat encara està lluny d’aconseguir-se en qüestions de lideratge, des de l’Ajuntament de València i València Activa, al costat de CEV València, vam vore la necessitat de posar en marxa Lidereses, un programa inspiracional, d’autoconeixement, suport i apoderament per a dones professionals que ocupen o puguen ocupar llocs directius en les seues empreses”.

“És un programa que ens recorda el que valem, que tenim les qualitats, la força i la determinació. Perquè hem de ser conscients de tot el potencial que tenim les dones, connectar i ajudar-nos entre nosaltres. Es tracta d’un programa amb el qual lluitem de manera directa i efectiva contra el sostre de cristall”, ha defensat Bernabé.

Així mateix, la regidora ha destacat que “un dels reptes que tenim per davant com a societat és aconseguir tancar eixa bretxa de gènere que encara ens afecta, sobretot en qüestions de direcció i lideratge. Per això, des de València Activa hem creat Espai Lidera, un punt on referenciar el talent de les emprenedores i dirigents valencianes, que alberga en la seua coworking a 7 emprenedores valencianes desenvolupant els seus projectes”.

Per part seua, la presidenta de CEV València, Eva Blasco, s’ha mostrat orgullosa de l’aposta que es va fer fa tres anys en posar en marxa el programa Lidereses i ha animat a les dones participants a continuar formant-se i a contribuir amb el seu talent a la recuperació. Eva Blasco ha destacat l’important esforç fet per a fomentar mesures que incrementen la presència de dones en l’alta direcció, però ha insistit que “ens queda molt camí per recórrer per a trencar el sostre de cristall”.

En la seua opinió per a aconseguir-ho no bastarà amb normes o plans que regulen la necessària igualtat en les empreses, “cal anar més enllà”, ha afirmat. “Volem dones líders, i això comporta un canvi de mentalitat, no sols en les empreses, també a títol individual; una educació i una formació pensada per a fer passos avant cap a la igualtat i la implementació de plans que permeten el desenvolupament de les carreres de les dones i la col·laboració entre el sector públic i el privat per a fer-lo possible”, ha conclòs.

120 dones han participat en el programa des de 2019

El programa Lidereses consistix en una ruta formativa totalment personalitzada en la qual s’aborden aquells aspectes que les participants consideren clau en el seu desenvolupament professional. L’objectiu és impulsar i afermar la seua carrera professional en llocs de responsabilitat. Per a això es treballa des de l’aprenentatge experiencial, l’autoconeixement i l’apoderament.

Este programa ha comptat amb la participació de 120 dones amb càrrecs de responsabilitat en les seues empreses des de la seua posada en marxa en 2019. Enguany s’ha celebrat la tercera edició i com a novetat, s’ha inclòs la participació de dones treballadores per compte propi, CEOs o sòcies dins de les seues pròpies empreses.

Així doncs, les dones que han participat en el programa Lidereses nivell inicial han rebut sessions de mentoring sobre com identificar i resoldre problemes; sobre gestió del canvi, entrenament en habilitats i competències; sobre marca personal i relacions de networking i també sobre eines per a l’anàlisi de tasques i resultats.

Per part seua, les Lidereses de nivell avançat han rebut sessions de mentoring sobre intel·ligència emocional; diversitat en la gestió d’equips i comunicació d’alt impacte.

Les participants podran participar a més en accions i iniciatives posades en marxa des de València Activa i CEV València relacionades amb el lideratge i l’apoderament femení, i trobades de treball dinàmic i participatiu per a potenciar el networking.