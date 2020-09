València Activa i Climate-KIC treballen en iniciatives per a fomentar l’ocupació i emprenedoria verda

Connect on Linked in

Pilar Bernabé assegura que “la ciutat se situa com a referent en el desenvolupament tecnològic i la innovació sostenible”

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, treballa al costat de Climate-KIC, la major iniciativa europea d’innovació i emprenedoria climàtica d’Europa, en el desenvolupament d’iniciatives per al foment de l’ocupació i l’emprenedoria verda a la ciutat de València, així com en la posada en marxa d’accions formatives en esta matèria. Així ho ha assenyalat la responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, qui visità ahir les instal·lacions de EIT Climate-KIC, que té la seua seu d’Espanya a la ciutat de València.



En eixa línia, Pilar Bernabé hui ha posat en valor que “una institució tan rellevant en l’àmbit europeu com Climate-KIC, que compta amb la major acceleradora d’Europa en tecnologies netes, tinga la seua seu espanyola a València, parla molt i molt bé de les fantàstiques qualitats que té estea ciutat per a emprendre i innovar”.



“València, gràcies a la col·laboració amb entitats com Climate-KIC, se situa com a referent en el desenvolupament tecnològic i la innovació sostenible i demostra el seu compromís amb el canvi climàtic”, ha destacat la regidora, qui ha remarcat que “des de l’Ajuntament de València, València Activa i VLC Tech City apostem per estea mena de projectes que fomenten l’emprenedoria verda i a més impulsen el coneixement en una àrea tan important com és la lluita contra el canvi climàtic i el desenvolupament econòmic sostenible”.



Així mateix, Bernabé ha assenyalat que “són este tipus d’iniciatives, en les quals es treballa conjuntament des de diferents àmbits i institucions, públiques i privades, en les quals s’alineen esforços i objectius, les que han portat al fet que València siga finalista per a convertir-se en Capital Europea de la Innovació 2020”.



En eixe sentit, l’edil ha recordat que “l’estratègia de la ciutat per a posicionar-se com un hub innovador i tecnològic de referència a Europa passa per una estreta col·laboració amb els diferents agents innovadors, principals generadors de talent i coneixement a la nostra ciutat, i en aqueixa línia treballem des de VLCTech City”.

EIT CLIMATE-KIC SPAIN



EIT Climate-KIC és l’agència d’innovació climàtica de la UE que treballa per a accelerar la transició cap a un món resilient i lliure d’emissions de carboni a través de la transformació dels sistemes. Amb seu a Amsterdam, EIT Climate-KIC opera des de 13 centres en tota Europa i està actiu en 39 països. EIT Climate-KIC es va establir en 2010 i és finançat principalment per l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT), un organisme de la Unió Europea.



Com a Comunitat de Coneixement i Innovació (KIC), EIT Climate-KIC reuneix a més de 400 socis de l’àmbit empresarial, acadèmic, públic i sense ànim de lucre, per a crear xarxes de coneixements especialitzats a través de les quals es desenvolupen i comercialitzen productes, serveis i sistemes innovadors per a aconseguir un major impacte en la societat.