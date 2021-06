València activa i eoi aposten per la formació en digitalització per a lluitar contra la desocupació juvenil

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, ha signat un conveni amb l’Escola d’Organització Industrial (EOI) per a posar en marxa un Programa de Formació per a Joves, un projecte que busca incrementar les oportunitats d’ocupació de les persones joves de València i que comptarà amb un pressupost superior als 800.000 euros per a 2021. Amb esta dotació pressupostària s’estima realitzar un mínim de 20 accions formatives que impactaran en, almenys, 300 joves.

Este programa, que contempla accions formatives en temàtiques d’alta ocupabilitat i amb un elevat component de digitalització, suposa la continuació del conveni subscrit entre les dos entitats en 2019, que va comptar amb un finançament de 500.000€ i amb el qual es va formar 222 joves en 14 programes.

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “els i les joves valencians han de ser més competitius i estar més preparats per a accedir al mercat laboral, i gràcies a programes com este l’estem aconseguint”.

“València s’està posicionant com una ciutat a l’avantguarda que és referència en matèria d’innovació i coneixement, i per a això treballem des de la plataforma VLC Tech City. A la nostra ciutat tenim talent, i en un futur mercat de treball eminentment digital, hem de potenciar i retindre els perfils vinculats a la digitalització, per això signem este conveni, per a impulsar l’ocupabilitat dels i les joves i crear una pedrera de professionals digitals amb segell valencià”, ha matisat la regidora Pilar Bernabé.

Per part seua, Nieves Olivera, directora general de l’Escola d’Organització Industrial, ha destacat el valor d’este nou conveni: “Donem continuïtat a un projecte que, gràcies al finançament del Fons Social Europeu, millorarà de manera radical l’ocupabilitat de joves en un sector d’alta qualificació lligat a la digitalització”. En concret, s’han presentat els programes que donaran principi a partir de l’1 de Juliol com el d’Iniciació a la Programació; el curs de Modelatge Arquitectònic BIM o el Curs de Disseny de Videojocs amb Unity.

A més, d’estos tres programes, es realitzaran altres formacions que s’iniciaran el mes de setembre, com són el Curs de Tècnic en Logística i Gestió de Magatzems, el Curs de Programació FullStack, el Curs de Programació Java i Angular, i cursos sobre Ciberseguretat o Direcció de Projectes, entre altres.

Per a beneficiar-se d’esta formació específica, els participants han de tindre entre 16 i 30 anys d’edat i estar inscrits en el sistema nacional de Garantia Juvenil. Les inscripcions a estos programes formatius es podran sol·licitar a través de la pàgina web de València Activa. Tots els programes són gratuïts per als participants, atés que compta amb cofinançament del Fons Social Europeu i forma part de la iniciativa d’Ocupació Juvenil.